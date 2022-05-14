BAE'de yeni devlet başkanı Muhammed bin Zayid oldu

BAE'de yeni devlet başkanı Muhammed bin Zayid oldu

Ülkedeki Yüksek Konsey, yaşamını yitiren Al Nahyan'ın ardından yeni lideri belirledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, dün hayatını kaybetti.

Al Nahyan'ın cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi. Al Nahyan'ın vefatının ardından ülkenin yeni lideri belli oldu.

BAE'nin yeni lideri

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, yeni Devlet Başkanı olarak seçildi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi, Muhammed bin Zayid’i devlet başkanı olarak belirledi.

Dubai Emiri'nin açıklaması

Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum, "Bugün, Yüksek Konsey, kardeşim Al Nahyan'ı devlet başkanı olarak seçti. Kendisini tebrik ederim." açıklamasında bulundu.

Al Maktum, mesajında ayrıca, 61 yaşındaki Al Nahyan'a bağlılığını ifade etti.

BAE basını: Yabancı liderlerin ziyareti bekleniyor

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, "BAE'deki gücün yumuşak geçişi, kurumsal çalışmanın gücünü ve gelişmiş yönetişim ve istikrar standartlarını yansıtıyor." dedi.

Abu Dabi merkezli The National gazetesi, önümüzdeki günlerde yabancı diplomat ve liderlerin yeni devlet başkanını ziyaret etmelerinin beklendiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunacağını söylemişti.

Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı

BAE Başkanlık İşleri Bakanlığı, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın dün vefat ettiğini duyurmuştu.

Bakanlık, ülkede dünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceğini, bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceğini bildirmişti.

AA'nın haberine göre, BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.