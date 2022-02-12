BAE'deki Afganlar, ABD'ye yerleşmek istiyor

ABD'de yaşamlarını sürdürmek isteyen Afgan göçmenler, seslerini duyurmak için protestoya başladı. Konuyla ilgili Washington'dan açıklama yapıldı.

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) tahliye edilen Afgan göçmenler protesto gösterisine başladı.

Afganlar, üçüncü gününe giren gösterilerinde, ABD'ye yerleşmek istediklerini dile getirdi.

SÜREÇ YILLARCA SÜREBİLİR

Yüzlerce mülteci, yeni bir ülkeye yerleştirilme konusunda yetkililerle iletişim kopukluğunu yaşadıklarını söyledi.

Afganlardan biri, ABD'li bir yetkilinin kendilerini ziyaret ederek, başvurularla ilgili sürecin yıllarca sürebileceğini söylediğini aktardı.

"SAVUNMASIZ AFGANLARLA İLGİLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR"

Söz konusu protestocuya göre, pek çok mültecinin ABD'ye yerleştirilme olasılığı düşük.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, "savunmasız Afganları inceleme işlemlerinin devam ettiğini ve yeniden yerleştirilmeye hak kazananlar için ABD'ye 'güvenli ve düzenli' seyahatin kolaylaştırılacağını" söyledi.

BAE İLE BATILI ÜLKELERİN ANLAŞMASI

BAE'deki Afganlar arasında ABD hükümeti ve ordusuyla çalışmış olanlar yer alıyor. Ayrıca Afganistan Silahlı Kuvvetleri saflarında daha önce görev yapan Afganlar da bulunuyor.

BAE, geçen yıl Washington ve diğer Batılı ülkelerle, Afganistan'dan tahliye edilen Afgan vatandaşlarını üçüncü bir ülkeye yerleşmelerinden önce geçici olarak barındırmayı kabul etmişti.