Euro
15.33
-0.84%
Dolar
13.50
-0.09%
Altın
808.16
1.80%
Borsa
2051
0.61%
Bitcoin
577.888
-2.32%
BTXN Coin
37.45
-0.13%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    BAE'deki Afganlar, ABD'ye yerleşmek istiyor

    ABD'de yaşamlarını sürdürmek isteyen Afgan göçmenler, seslerini duyurmak için protestoya başladı. Konuyla ilgili Washington'dan açıklama yapıldı.
    • REUTERS
    • 12.02.2022 - 11:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    BAE'deki Afganlar, ABD'ye yerleşmek istiyor

    Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) tahliye edilen Afgan göçmenler protesto gösterisine başladı.

    Afganlar, üçüncü gününe giren gösterilerinde, ABD'ye yerleşmek istediklerini dile getirdi.

    SÜREÇ YILLARCA SÜREBİLİR

    Yüzlerce mülteci, yeni bir ülkeye yerleştirilme konusunda yetkililerle iletişim kopukluğunu yaşadıklarını söyledi.

    Afganlardan biri, ABD'li bir yetkilinin kendilerini ziyaret ederek, başvurularla ilgili sürecin yıllarca sürebileceğini söylediğini aktardı.

    "SAVUNMASIZ AFGANLARLA İLGİLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR"

    Söz konusu protestocuya göre, pek çok mültecinin ABD'ye yerleştirilme olasılığı düşük.

    ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, "savunmasız Afganları inceleme işlemlerinin devam ettiğini ve yeniden yerleştirilmeye hak kazananlar için ABD'ye 'güvenli ve düzenli' seyahatin kolaylaştırılacağını" söyledi.

    BAE deki Afganlar, ABD ye yerleşmek istiyor #1

    BAE İLE BATILI ÜLKELERİN ANLAŞMASI

    BAE'deki Afganlar arasında ABD hükümeti ve ordusuyla çalışmış olanlar yer alıyor. Ayrıca Afganistan Silahlı Kuvvetleri saflarında daha önce görev yapan Afganlar da bulunuyor.

    BAE, geçen yıl Washington ve diğer Batılı ülkelerle, Afganistan'dan tahliye edilen Afgan vatandaşlarını üçüncü bir ülkeye yerleşmelerinden önce geçici olarak barındırmayı kabul etmişti.


    Görüş Bildir