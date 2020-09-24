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    BAE'den Hayber'den kovulan Yahudiler için tazminat talebi

    BAE'den Hayber'den kovulan Yahudiler için tazminat talebi

    Birleşik Arap Emirlikli aktivist Mazraui, Suudi Arabistan'nın Hayber'den çıkarılan Yahudiler için İsrail'e tazminat ödemesi ve vatandaşlık vermesi gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 07:31
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    İsrail ile BAE arasından imzalanan normalleşme anlaşamasının ardından iki ülke arasında ilişkiler oldukça kuvvetlendi.

    Normalleşme adımları sonrası birçok Arap ülkesinin de İsrail ile anlaşma yapacağı açıklanırken bu ülkeler arasından ilk sırada Suudi Arabistan yer alıyor.

    Suud yönetimi İsrail'le normalleşme adımlarına yeşil ışık yakarken BAE'den Suud yönetimine skandal bir talep geldi.

    KOVULAN YAHUDİLER İÇİN TAZMİNAT

    İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesine açıklamalarda bulunan Birleşik Arap Emirlik'lerinden Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'le de yakın ilişkileri olan aktivist Mazraui, Suudi Arabistan'ın Hz. Muhammed döneminde Hayber'den çıkarılan Yahudiler için İsrail'e tazminat ödemesi ve vatandaşlık vermesi çağrısında bulundu.

    BAE den Hayber den kovulan Yahudiler için tazminat talebi #1

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