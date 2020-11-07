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    BAE'den hukuk alanında yeni reformlar

    BAE'de intihar etmek, alkol kullanmak gibi eylemler suç kapsamından çıkartıldı.
    • Özel Haber
    • 07.11.2020 - 17:00
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    BAE'den hukuk alanında yeni reformlar

    ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde İsrail ile ilişkileri normalleştirmek üzere anlaşma sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), sosyal ve hukuki alanda yeni reformlar yapmaya da devam ediyor.

    Özellikle alkol kullanımı ve satışı gibi birçok alanda daha önce de düzenleme yapan BAE yönetimi, yeni kararlar açıkladı.

    İNTİHARA KALKIŞMAK VE ALKOL KULLANMAK

    Açıklanan yeni karalara göre, intihar etmek ve intihara kalkışmak suç olmaktan çıkacak. Alkol kullanımı suç teşkil etmeyecek.

    EVLİ OLMAYAN ÇİFTLER

    Ülkede, 'namus suçları' gibi bir suç söz konusu olmayac ve evli olmayan çiftler artık aynı evde yaşayabilecek.

    BAE den hukuk alanında yeni reformlar #1

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