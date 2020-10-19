58 yolculu Etihad Hava Yolları'na ait uçak, Ben Gurion Havalimanı'na indi. Uçağın kaptanı, burada yaptığı konuşmada, İsrail'e indiği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında ilişkilerin normalleşmesinin ardından Abu Dabi'den, Tel Aviv'e ilk uçuş yapıldı.

BAE merkezli Etihad Hava Yolları'na ait uçak, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na indi.

58 YOLCU UÇTU

BAE'den İsrail'e yapılan ilk ticari uçuşta 58 yolcu yer alırken, uçak Ben Gurion'da törenle karşılandı.

UÇAĞIN KAPTANI: HEYECANLIYIM

Karşılama töreninde konuşan uçağın kaptanı Salih Abdullah, İsrail'de olmaktan dolayı heyecanlı olduklarını söyledi.

BAE'den İsrail'e ilk ticari uçuş gerçekleştirildi ViDEO

"ZAYED VE NETANYAHU'NUN ÇALIŞMASIYLA BARIŞA SAHİP OLDUK"

Uçuşun İsrail ile BAE arasında iyi ilişkilerin başlangıcı olmasını umduğunu söyleyen Abdullah, "Birkaç ay önce bana Tel Aviv'de konuşma yapacaksın deselerdi bunun imkansız olacağını söylerdim. Barışa inanan cesur adamlarımız var, Muhammed Bin Zayed ve Binyamin Netanyahu var. Onların ortaklaşa çalışması sayesinde barışa sahibiz." ifadelerini kullandı.

Etihad'a ait uçak, İsrailli iş adamları, turizm uzmanları ve gazetecilerin de olduğu bir grup İsrailli ile tekrar Abu Dabi'ye hareket etti.

HAFTALIK 28 UÇUŞ

İsrail ile BAE'nin, Tel Aviv-Abu Dabi ve Tel Aviv-Dubai arasında haftalık 28 ticari uçuşun gerçekleştirilmesi için yarın bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

İki ülke arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

KARŞILAMA İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

Etihad Hava Yolları, uçuşla ilgili Twitter sayfasından fotoğraflı paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Sıcak karşılama için İsrail'e teşekkürler." ifadesine yer verildi.