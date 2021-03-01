BAE'nin ilk Tel Aviv Büyükelçisi'nden İsrail Cumhurbaşkanı'na güven mektubu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk Tel Aviv Büyükelçisi olarak atanan Muhammed Mahmud Al Haca, güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e teslim etti.

Trump döneminde ABD'nin arabuluculuğunda, İsrail ile Körfez ülkeleri arasında başlatılan normalleşme sürecinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

BAE'NİN İLK İSRAİL ELÇİSİ, GÜVEN MEKTUBUNU VERDİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk Tel Aviv Büyükelçisi, güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e teslim etti.

İsrail Cumhurbaşkanlığı ofisine gelen BAE Büyükelçisi Muhammed Mahmud Al Haca, resmi törenle yapılan karşılamanın ardından Rivlin tarafından kabul edildi.

RİVLİN: "BAE İLE İLİŞKİMİZ UZUN SÜRE SESSİZCE GELİŞTİ"

BAE Büyükelçisinin güven mektubunu sunmasının ardından Rivlin ve Al Haca ortak basın açıklaması yaptı.

İsrail ile BAE arasındaki ilişkinin uzun süre sessizce geliştiğini belirten Rivlin, "Sabırla beklersek, bağlarımızı bir adım ileri götürebileceğimiz doğru zamanın geleceğine inandık. Aramızdaki dostluğu derinleştirmek için. Herkese açık hale getirmek için." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN, BİZİM İÇİN MÜTHİŞ BİR GÜN"

Rivlin, BAE bayrağının İsrail Cumhurbaşkanlığında dalgalanması nedeniyle bugünün kendileri açısından "müthiş bir gün olduğunu" sözlerine ekledi.

İSRAİL İLE BAE ARASINDAKİ "NORMALLEŞME"

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Bu anlaşmadan sonra BAE hükümeti, 24 Ocak'ta, ülkenin İsrail'deki Büyükelçiliğinin Tel Aviv'de açılması kararı almıştı.

İsrail, ilişkilerin normalleştirilmesinden sonra BAE Büyükelçiliği için Eitan Naeh'i geçici misyon şefi olarak Abu Dabi'ye atamıştı.