Bağdat Havalimanı yakınına füze saldırısı düzenlendi

Füzelerin atıldığı konum tespit edilirken, saldırıyı kimin düzenlediği açıklanmadı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, havalimanı yakınına 3 Katyuşa füzesi atıldı.

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, gece yarısı Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınına 3 adet Katyuşa füzesi düştü.

Saldırıda herhangi bir hasarın oluşmadığı belirtildi.

FÜZELERİN ATILDIĞI YER TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, güvenlik güçlerinin füzelerin atıldığı yeri tespit ettiği aktarılırken, saldırının kim tarafından yapıldığı bilgisine ise yer verilmedi.

Bağdat Havalimanı yakınlarına, 1 hafta önce de füzeyle saldırı düzenlenmişti.