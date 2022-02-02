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    Bağdat Havalimanı’na füzeli saldırı düzenlendi

    Havalimanı, sabah saatlerinde saldırıyla sarsıldı. Saldırının ardından ABD üssünde sirenler çaldı.
    • AA
    • 02.02.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 10:16
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    Bağdat Havalimanı’na füzeli saldırı düzenlendi

    Irak’ın başkenti Bağdat’taki Uluslararası Bağdat Havalimanı, son günlerde saldırıların hedefi oluyor.

    Havalimanına 5 gün önce füze saldırısı düzenlenmiş, bir sivil uçak zarar görmüştü.

    SABAH SAATLERİNDE SALDIRI

    Bağdat Havalimanı’na bu sabah da saat 05.00 civarı füzeli saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda can kaybı olmadığı aktarıldı.

    Bağdat Havalimanı’na füzeli saldırı düzenlendi #1

    SİRENLER ÇALDI

    Bağdat Havalimanı’nda ABD’nin askeri üssü bulunuyor. Saldırının ardından bu üste uzun süre sirenlerin çaldığı kaydedildi.

    Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.


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