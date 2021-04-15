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Bağdat'ta bomba yüklü araç patladı
Bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
- AA
- 15.04.2021 - 14:52
- Güncelleme : 15.04.2021 - 15:36
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat’ın Sadr Bölgesi’ne bağlı Habibiye semtinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.
1 ÖLÜ, 12 YARALI
Açıklamada, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı, çevredeki araçların da zarar gördüğü belirtildi.
Bağdat'ta bomba yüklü araç patladı VİDEO