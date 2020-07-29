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    Bağdat’ta patlama: 5 yaralı

    Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir minibüse yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 29.07.2020 - 14:10
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    Bağdat’ta patlama: 5 yaralı

    Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat’ın merkezindeki Babil Şerci bölgesinde bir yolcu minibüsüne yerleştirilen patlayıcı düzeneğinin infilak ettiği bildirildi.

    MİNİBÜSE YERLEŞTİRİLEN DÜZENEK İNFİLAK ETTİ

    Patlama sonucu araçta bulunan 5 sivilin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve olay yerinin güvenlik kordonuna alındığı kaydedildi.

    Bağdat’ta patlama: 5 yaralı #1

    Bağdat’ta patlama: 5 yaralı #2

    Bağdat’ta patlama: 5 yaralı #3

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