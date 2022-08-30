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    Bağdat'ta Sadr destekçileri sokaktan çekilmeye başladı

    Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine başkent Bağdat'ta sokakta bulunan silahlı destekçileri alandan ayrılıyor.
    • 30.08.2022 - 14:20
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    Bağdat'ta Sadr destekçileri sokaktan çekilmeye başladı

    Irak'ta geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerin ardınan başbakanlık konusunda başlayan anlaşmazlık sokağa taşmıştı.

    Geçtiğimiz haftalarda resmi kurumların bulunduğu başkent Bağdat'daki Yeşil Bölge'ye giren Şii lider Mukteda es-Sadr'ın destekçileri dün Sadr'ın siyasetten tamamen çekildiğini açıklaması ile yine sokaklara döküldü.

    AA'nın haberine göre canlı çatışmaların yaşandığı olaylar Sadr'ın, Yeşil Bölge'de hükümet güçleriyle çatışmalara giren silahlı destekçilerine yaptığı "eve dönün" çağrısı ile son buldu.

    Sokaklardan çekilmeye başladılar

    Şii dini ve siyasi lidere bağlı silahlı kişiler, Sadr'ın çağrısına itaat ederek çekilmeye başladıklarını açıkladı.

    Sadr'ın çağrısı sonrası ülkedeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.

    Sadr yanlısı yüzlerce kişi dün başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

    Bağdat ta Sadr destekçileri sokaktan çekilmeye başladı #1

    20 kişi hayatını kaybetti

    Yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'de dünden bu yana devam eden çatışmalarda Sadr yanlısı 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği, 150'nin üzerinde kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

    Ülkenin güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

    Bağdat ta Sadr destekçileri sokaktan çekilmeye başladı #2

    Bağdat ta Sadr destekçileri sokaktan çekilmeye başladı #3

    Bağdat ta Sadr destekçileri sokaktan çekilmeye başladı #4

    Bağdat ta Sadr destekçileri sokaktan çekilmeye başladı #5


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