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    Bağdat'taki terör saldırısında patlama anı

    Bağdat'taki terör saldırısında patlama anı

    Bağdat şehir merkezinde meydana gelen şiddetli patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
    • AA
    • 21.01.2021 - 12:18
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 12:40
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    Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir pazar yerinde bombalı saldırı gerçekleştirildi.

    İki ayrı patlama ile gerçekleştirilen saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda insan da yaralandı.

    PATLAMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ

    Yaralılardan çoğunun durumunun ağır olduğu ifade edilirken patlama anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı

    Görüntülerde, şiddetli patlamanın etkisiyle neye uğradığını şaşıran pazar esnafı ve müşterilerin korku ile kaçıştıkları görülüyor.

    Bağdat'taki terör saldırısında patlama anı VİDEO

    Bağdat taki terör saldırısında patlama anı #1

    Bağdat taki terör saldırısında patlama anı #2

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