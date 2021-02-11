Bahamalar’da ıssız adada 33 gün mahsur kaldılar

Bahamalar’da bulunan ıssız bir adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra ABD Sahil Güvelik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ABD’nin Florida eyaletiyle Küba arasında yer alan Bahamalar’da bulunan ıssız bir adada mahsur kalan iki erkek ve bir kadın ABD Sahil Güvenliği tarafından 33 gün sonra kurtarıldı.

FARE YİYEREK BESLENDİLER

Kurtarılan kişilerin Küba vatandaşı olduğu ve 33 gün boyunca yakaladıkları farelerle beslenerek hayatta kaldıkları belirtildi.

TEKNELERİ ALABORA OLDU

İsmi açıklanmayan kişilerin, gözaltına alındıktan sonra verdikleri ifadede, teknelerinin alabora olduğunu ve adada mahsur kaldıklarını belirttikleri açıklandı.