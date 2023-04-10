Bahmut'ta çamur içindeki Ukrayna askerleri ve kaçan Rus güçleri görüntülendi Ukrayna askerlerinin çamur dolu siperlerdeki varlığı ve çatışmalardan hızla kaçan bazı Rus askerleri görüntülendi.

AA & Ensonhaber

Ukrayna'nın Bahmut şehri, geçen yıl başlayan savaşta en sıcak çatışmaların yaşandığı yerlerden biri oldu.

Rusya ile Ukrayna arasında şiddetli çatışmalara sahne olan kentten yeni görüntüler yayınlandı.

Ukraynalı askerler çamur dolu siperlerde bekliyor

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çamur dolu bir siperde güçlükle ilerleyen Ukraynalı askerler kameraya yansıdı.

Ukrayna unsurlarının zorlu şartlarda Rus güçlerine karşı direnmeye çalıştığı görüldü.

Mermilerden uzaklaşan Rus askerleri kamerada

Öte yandan başka bir görüntüde yükselen mermi seslerinden hızla uzaklaşan Rus güçleri kaydedildi.

Büyük yıkımın yaşandığı kentte Rus askerlerin hızla koşarak kaçtığı ve bir binaya sığındığı görüldü.

Ağır silahlar kullanılıyor

Donetsk bölgesinde yer alan Bahmut cephesinde, ağır silahların yoğun şekilde kullanıldığı çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna genelinde Harkiv, Herson, Zaporijya ile Luhansk bölgelerinde iki ordu arasında savaş devam ederken, son dönemlerin en yoğun çatışmaları Donetsk bölgesinde yaşanıyor.



Topçu sistemleri, tanklar, havan topları...

Söz konusu bölgede, özellikle Bahmut, Avdeevka, Marinka ve Ugledar gibi şehirlerde gece ve gündüz ağır çatışmalar sürüyor.

Bölgedeki diğer sıcak noktalarda olduğu gibi Bahmut çevresindeki çatışmalarda da her iki ordu, çoğunlukla topçu sistemleri, tank, havan topları ve diğer silahları kullanıyor.

Savaş uçakları ile helikopterlerin de kullanıldığı cephede, sık sık patlama sesleri duyuluyor.