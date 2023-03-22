Ukrayna'nın Bahmut şehrinde şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun füzeli saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, "Önemli ölçüde silah ve askeri güç kaybına rağmen bölgeyi ele geçirmeye çalışmaktan vazgeçmiyorlar." denildi.

Yoğun çatışmalar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Zelensky, Donetsk Oblastı'na bağlı kentteki cephe hattını ziyaret etti. Ziyaret, kameralara yansıdı.

Ukraynalı askerlerle bir araya gelen Zelensky, ön cephedeki askerlere "devlet nişanı" takdim etti.

Telegram hesabından açıklama yapan Zelensky, şöyle dedi:

Bugün burada bulunmaktan ve kahramanlarımızı ödüllendirmekten onur duyuyorum.

Ukrayna Devlet Başkanı, Bahmut'u 20 Aralık 2022'de ziyaret etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna savunma kuvvetlerinin Bahmut şehrini savunmaya devam ettiğini belirtmişti:

Savunma güçleri doğuda düşmanı geride tutmaya devam ediyor, onların Bahmut’u işgal etme planları artık başarısız oluyor. Ukrayna önde.