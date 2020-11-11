Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el-Halife, hayatını kaybetti

Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el-Halife, hayatını kaybetti

ABD'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Başbakan el-Halife için bir haftalık ulusal yas ilan edildi. Salgın nedeniyle cenaze törenine katılım sınırlı tutulacak.

Bahreyn Kraliyet yetkilisi, Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el-Halife'nin, 84 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bahreyn Haber Ajansı'na göre, Başbakan el-Halife, ABD'de tedavi gördüğü Mayo Clinic Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

BAHREYN'DE BİR HAFTALIK YAS

El-Halife'nin tedavisi hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı. Ülkenin Kralı Hamed bin İsa el-Halife, bir haftalık ulusal yas ilan etti.

ÇALIŞMALAR ASKIYA ALINDI

Perşembe gününden itibaren tüm hükümet çalışmalarının üç gün süreyle askıya alındığı kaydedildi.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM SINIRLI TUTULACAK

Cenaze töreninin El-Halife'nin Bahreyn'e getirilmesiyle başlayacağı, koronavirüs salgını nedeniyle törene Başbakan'ın sınırlı sayıda akrabasının katılmasına izin verileceği belirtildi.

EL-HALİFE KİMDİR

24 Kasım 1935 tarihinde dünyaya gelen Halife bin Selman el-Halife, Başbakanlık görevine 1970 yılında başladı. Bahreyn, Ağustos 1971'de bağımsızlığını ilan etti.

El-Halife, daha önce Bahreyn Devlet Konseyi'nin ve Yüksek Savunma Konseyi'nin başkanlığını yürüttü.