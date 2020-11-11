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    Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el-Halife, hayatını kaybetti

    ABD'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Başbakan el-Halife için bir haftalık ulusal yas ilan edildi. Salgın nedeniyle cenaze törenine katılım sınırlı tutulacak.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 11:16
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 11:53
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    Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el-Halife, hayatını kaybetti

    Bahreyn Kraliyet yetkilisi, Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el-Halife'nin, 84 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Bahreyn Haber Ajansı'na göre, Başbakan el-Halife, ABD'de tedavi gördüğü Mayo Clinic Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

    BAHREYN'DE BİR HAFTALIK YAS

    El-Halife'nin tedavisi hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı. Ülkenin Kralı Hamed bin İsa el-Halife, bir haftalık ulusal yas ilan etti.

    ÇALIŞMALAR ASKIYA ALINDI

    Perşembe gününden itibaren tüm hükümet çalışmalarının üç gün süreyle askıya alındığı kaydedildi.

    Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el-Halife, hayatını kaybetti #1

    CENAZE TÖRENİNE KATILIM SINIRLI TUTULACAK

    Cenaze töreninin El-Halife'nin Bahreyn'e getirilmesiyle başlayacağı, koronavirüs salgını nedeniyle törene Başbakan'ın sınırlı sayıda akrabasının katılmasına izin verileceği belirtildi.

    EL-HALİFE KİMDİR

    24 Kasım 1935 tarihinde dünyaya gelen Halife bin Selman el-Halife, Başbakanlık görevine 1970 yılında başladı. Bahreyn, Ağustos 1971'de bağımsızlığını ilan etti.

    El-Halife, daha önce Bahreyn Devlet Konseyi'nin ve Yüksek Savunma Konseyi'nin başkanlığını yürüttü.

    Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el-Halife, hayatını kaybetti #2

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