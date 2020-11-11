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- Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el-Halife, hayatını kaybetti
Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el-Halife, hayatını kaybetti
- Haber Merkezi
- 11.11.2020 - 11:16
- Güncelleme : 11.11.2020 - 11:53
Bahreyn Kraliyet yetkilisi, Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el-Halife'nin, 84 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bahreyn Haber Ajansı'na göre, Başbakan el-Halife, ABD'de tedavi gördüğü Mayo Clinic Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
BAHREYN'DE BİR HAFTALIK YAS
El-Halife'nin tedavisi hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı. Ülkenin Kralı Hamed bin İsa el-Halife, bir haftalık ulusal yas ilan etti.
ÇALIŞMALAR ASKIYA ALINDI
Perşembe gününden itibaren tüm hükümet çalışmalarının üç gün süreyle askıya alındığı kaydedildi.
CENAZE TÖRENİNE KATILIM SINIRLI TUTULACAK
Cenaze töreninin El-Halife'nin Bahreyn'e getirilmesiyle başlayacağı, koronavirüs salgını nedeniyle törene Başbakan'ın sınırlı sayıda akrabasının katılmasına izin verileceği belirtildi.
EL-HALİFE KİMDİR
24 Kasım 1935 tarihinde dünyaya gelen Halife bin Selman el-Halife, Başbakanlık görevine 1970 yılında başladı. Bahreyn, Ağustos 1971'de bağımsızlığını ilan etti.
El-Halife, daha önce Bahreyn Devlet Konseyi'nin ve Yüksek Savunma Konseyi'nin başkanlığını yürüttü.