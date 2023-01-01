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    Bakan Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya’da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.
    • 01.01.2023 - 22:18
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    Bakan Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarını sürdürüyor.

    Suriye ve NATO’nun genişlemesi ele alındı

    Yeni yılın ilk ikili görüşmesini yaptığı Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliia Svyrydenko ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

    İHA'nın haberine göre görüşmede, Çavuşoğlu’nun Cumhurbaşkanı Steinmeier’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettiği aktarılarak, Suriye ve NATO’nun genişlemesinin ele alındığı bildirildi.

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