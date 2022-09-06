'Balina' filmi için kilo alan Brendan Fraser dakikalarca ayakta alkışlandı

Yeni filmi The Whale(Balina) için kilo alan ABD'li ünlü oyuncu Brendan Fraser, Venedik Film Festivali’nde altı dakika boyunca ayakta alkışa tutuldu.

ABD'li ünlü aktör ve The Mummy(Mumya) filminin unutulmaz oyuncusu Brendan Fraser son günlerde sinemaya dönüş yaptığı "The Whale"(Balina) filmiyle gündeme geldi.

Bu yıl 79’uncusu düzenlenen Venedik Film Festivali’nde yılın en çok merak edilen yapımları arasında yer alan Darren Aronofsky imzalı The Whale (Balina) filmi dün ilk gösterimini yaptı.

Film için kilo aldı

CNN'nin haberine göre Fraser’ın yıllar sonra The Whale’le sinemaya dönüşü ise büyük yankı uyandırdı. Filmde ‘morbid obez’ (ölümcül sonuçları olabilecek şişmanlık) bir edebiyat öğretmenini oynayan Fraser, fiziksel dönüşüm geçirdi.

Salonda 6 dakika boyunca ayakta alkış aldı

Film gösterimi sırasında altı dakika boyunca ayakta alkışlanan Fraser, duygulanarak filmin yönetmeni Aronofsky’ye sarıldı. Salondan ayrılmak isteyen oyuncu, alkışların yükselmesiyle gözyaşlarına boğuldu ve salon izleyicilerine selam verdi.

Eleştirmenlerden ve izleyicilerden büyük övgü toplayan oyuncunun Oscar yarışında bir adım önde olacağı düşünülüyor.

The Whale konusu

Fraser, filmde pis, darmadağınık dairesini asla terk etmeyen ve Zoom dersleri sırasında kamerasını kapalı tutan eşcinsel edebiyat profesörü Charlie’yi canlandırıyor. Bu utangaçlığının nedeni, bir kaç yıl önce sevgilisinin intihar etmesinden bu yana depresyonda olması ve morbid obez olana kadar yemeye devam etmesidir.

Charlie’nin tek isteği uzaklaştığı kızıyla yeniden iletişim kurabilmektir. Bunun için ise elinden geleni yapar.