Balkanlar'dan AB'ye giren göçmen sayısı 2 kat arttı

AB Sınır Koruma Ajansı, çoğunluğu Suriyeli ve Afgan olmak üzere AB’ye Batı Balkanlar'dan yasal olmayan yollardan giren düzensiz göçmen sayısının bu yıl yaklaşık iki katına çıktığını duyurdu.

Avrupa ülkelerinin göçmenlere karşı uyguladığı sıkı politikalara rağmen girişlerde artış yaşanıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) Sınır Koruma Ajansı (Frontex), konuya ilişkin bir çaıklama yayınladı.

22 BİN GÖÇMEN GİRDİ

Frontex, Batı Balkanlar'dan AB’ye yasa dışı yollarla ocak ila temmuz ayları arasında 22 bin 600 düzensiz göçmenin giriş yaptığı tahmininde bulunarak, bunun geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 90 artışa karşılık geldiğini açıkladı.

Temmuz ayında geçen yıl temmuz ayına oranla AB’ye yasal olmayan yollardan giriş yapan düzensiz göçmen sayısı ise yüzde 67 artış gösterdi.

AVRUPA'YA TOPLAM GİRİŞ 82 BİN

Frontex, Batı Balkanlar ile birlikte diğer bölgelerin de ilave edilmesiyle AB’ye bu yılbaşından, temmuz ayına kadar giren düzensiz göçmen sayısının ise 82 bini bulduğunu ve bunun da yine geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 59’a karşılık geldiğini aktardı.

AB'DE AFGANİSTAN ENDİŞESİ

Afganistan’da iç savaşın giderek şiddetlenmesi yüzünden AB ülkeleri özellikle bu ülkeden çok sayıda düzensiz göçmenin AB sınırlarına yığılmasından endişe ediyor.

AB İçişleri Bakanları, Çarşamba günü düzenlenecek toplantıda üye ülkelere yönelik kaçak göç sorununu masaya yatıracak.

Bu toplantıda Belarus’tan Litvanya’ya yönelik kaçak göç yine ele alınacak konuların içinde yer alıyor.

Frontex’a göre, Belarus’tan Litvanya’ya ocak ve temmuz ayları arasında 3 bin 700 düzensiz göçmenin giriş yaptı.