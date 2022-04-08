Ballon d'Or ödüllü Belanov, ülkesi Ukrayna için cephede

Ballon d'Or ödüllü Belanov, ülkesi Ukrayna için cephede

1986 yılında Ballon d'Or ödülüne layık görülen kazanan Igor Belanov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katılarak Rusya'ya karşı savaşıyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 44. gününe girerken, Ukrayna cephesinde her kesimden siviller, ülkesini savunmak için orduya yazılıyor

Ballon d'Or ödüllü belanov da cephede

61 yaşındaki Ukraynalı eski futbolcu Igor Belanov, ülkesine savaş açan Rusya'ya karşı orduya katılma kararı aldı.

1986'da yılında Ballon d'Or ödülünü kazanmıştı.

Birçok kulüpte forma giydi

Unutulmaz isim kariyerinde Dynamo Kyiv, Gladbach, Braunschweig, Chornomorets ve Mariupol formaları giymişti.

Igor Belanov, futbolu bıraktıktan sonra sportif direktörlük ve danışmanlık görevlerinde bulundu.