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    Balon oyununun nefes kesen Dünya Kupası karşılaşması

    Aralarında başlattıkları oyunun yarışmaya dönmesi sonucunda düzenlenen Dünya Balon Kupası'na katılan yarışmacılar, balon için verdikleri mücadeleyle seyircilerin ilgisini çekti.
    • REUTERS
    • 18.10.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 16:13
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    Balon oyununun nefes kesen Dünya Kupası karşılaşması

    Evde çocukken en az bir kere denediğiniz balonu yere değdirmeme oyunu, Dünya Kupası'na döndü.

    Uluslararası düzenlenen bir yarışmayla birlikte Dünya Balon Kupası yarışmaları yapılmaya başlandı.

    Yarışmacıların önlem olarak kask kullandığı ve forma giydikleri yarışmada, balonu yere değdirmeme şartı koyuldu.

    BALON PEŞİNDE KOŞTULAR

    Birkaç ev eşyasının arasından balonu yere değdirmemek için mücadele eden iki yarışmacının balon peşinde koştuğu anlar, izleyenlere keyif verdi.

    Balon oyununun nefes kesen Dünya Kupası karşılaşması #1

    AMAÇ BALONU YERE DEĞDİRMEMEK

    Balona yukarı doğru vurarak yükselmesini sağlayan yarışmacılar, rakiplerinin attığı balonu tutamamaları halinde karşı tarafa puan kazandırdı.

    Balon oyununun nefes kesen Dünya Kupası karşılaşması VİDEO

    Balon oyununun nefes kesen Dünya Kupası karşılaşması #2

    ALMAN RAKİBİNİ YENDİ

    Peru'daki yarışma sonunda Francesco De La Cruz, oturma odası mobilyaları ve küçük bir araba ile dolu 8x8 metrelik bir kortta finalde Alman Jan Spiess'i 6-2 yenerek ilk şampiyon oldu.

    Balon oyununun nefes kesen Dünya Kupası karşılaşması #3

    Balon oyununun nefes kesen Dünya Kupası karşılaşması #4

    Balon oyununun nefes kesen Dünya Kupası karşılaşması #5

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