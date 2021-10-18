Aralarında başlattıkları oyunun yarışmaya dönmesi sonucunda düzenlenen Dünya Balon Kupası'na katılan yarışmacılar, balon için verdikleri mücadeleyle seyircilerin ilgisini çekti.

Evde çocukken en az bir kere denediğiniz balonu yere değdirmeme oyunu, Dünya Kupası'na döndü.

Uluslararası düzenlenen bir yarışmayla birlikte Dünya Balon Kupası yarışmaları yapılmaya başlandı.

Yarışmacıların önlem olarak kask kullandığı ve forma giydikleri yarışmada, balonu yere değdirmeme şartı koyuldu.

BALON PEŞİNDE KOŞTULAR

Birkaç ev eşyasının arasından balonu yere değdirmemek için mücadele eden iki yarışmacının balon peşinde koştuğu anlar, izleyenlere keyif verdi.

AMAÇ BALONU YERE DEĞDİRMEMEK

Balona yukarı doğru vurarak yükselmesini sağlayan yarışmacılar, rakiplerinin attığı balonu tutamamaları halinde karşı tarafa puan kazandırdı.

Balon oyununun nefes kesen Dünya Kupası karşılaşması VİDEO



ALMAN RAKİBİNİ YENDİ

Peru'daki yarışma sonunda Francesco De La Cruz, oturma odası mobilyaları ve küçük bir araba ile dolu 8x8 metrelik bir kortta finalde Alman Jan Spiess'i 6-2 yenerek ilk şampiyon oldu.