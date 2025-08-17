Baltık ülkelerinden Ukrayna açıklaması: Geleceğini sadece kendisi seçebilir

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında ABD’nin Alaska eyaletinde gerçekleşen görüşmenin ardından Avrupalı ülkelerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"UKRAYNA HAKKINDA UKRAYNA OLMADAN, AVRUPA HAKKINDA AVRUPA OLMADAN KARAR ALINAMAZ"

Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç, Estonya, Letonya ve Litvanya’dan oluşan Kuzey-Baltık Sekizlisi (NB8) ülkelerinin liderleri, Ukrayna ile ilgili ortak bir yazılı açıklama yaptı.

"NB8" ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna’nın Rusya’nın saldırganca savaşını sona erdirmeye yönelik çabalarına desteği sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için bir sonraki adım Ukrayna ile birlikte atılmalıdır. Ukrayna’nın geleceğine yalnızca Ukrayna karar verebilir. Ukrayna hakkında Ukrayna olmadan, Avrupa hakkında Avrupa olmadan karar alınamz." ifadeleri kullanıldı.

"DENEYİMLER, PUTİN'İN GÜVENİLİR BİRİ OLMADIĞINI GÖSTERDİ"

Açıklamada ayrıca, "Deneyimler, Putin'in güvenilir biri olmadığını gösterdi. Nihayetinde, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden uygulamalarına son vermek Rusya'nın sorumluluğundadır. Rusya'nın saldırganlığı ve emperyalist emelleri bu savaşın temel nedenleridir" ifadeleri kullanıldı.

"RUSYA'NIN, UKRAYNA'NIN AB VE NATO ÜYELİĞİNDE VETO HAKKI OLMAMALI"

Liderler, Trump'ın Avrupalı yetkililerle Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ilişkin görüşmelerini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Ukrayna ordusunun kendisine ve diğer ülkelerle yürüttüğü iş birliğine herhangi bir kısıtlama getirilmemeli. Rusya'nın ise Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğinde veto hakkı olmamalı" dedi.

"RUSYA'NIN EKONOMİSİNE UYGULANAN YAPTIRIMLARI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Rusya'nın saldırganlığını caydırmak için Ukrayna'yı silahlandırmaya ve Avrupa'nın savunmasını güçlendirmeye devam edeceğiz. Rusya katliamlarına devam ettiği sürece, Rusya'nın savaş ekonomisine baskı uygulamak için uygulanan yaptırımları ve daha geniş ekonomik önlemleri güçlendirmeye devam edeceğiz. Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğimizi sürdürüyoruz."

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKY’DEN "NB8" ÜLKELERİNİN LİDERLERİNE TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "NB8" ülkelerinin liderlerine teşekkür ederek, "Rusya’nın defalarca yapılan ateşkes çağrılarını reddettiğini ve öldürmeyi ne zaman durduracağına hâlâ karar vermediğini görüyoruz. Bu durum işleri karmaşıklaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın saldırıları durdurma iradesinden dahi yoksun olduğunu belirten Zelensky şöyle dedi: