Bangladeş’i muson iklimi vurdu Bangladeş’teki Rohingyalı mültecilere ev sahipliği yapan dünyanın en büyük mülteci kampında, muson yağmurları sebebiyle sel meydana geldi. Bin 400’den fazla mülteci barınağı hasar gördü.

DHA

Güney Asya ülkesi Bangladeş’te muson yağmurları etkili oluyor…

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Bangladeş Ofisi, dün muson iklimi sebebiyle başlayan sağanak yağışlarla Rohingyalı mültecilerin kaldığı Cox’s Bazaar’da sel meydana geldiğini açıkladı.

Barınaklar hasar gördü

Muson ikliminin bölgeye ayrıca sert rüzgarlar getirdiğini belirten Bangladeş Ofisi, selden etkilenen mültecilerin geçici güvenli barınaklara yerleştirildiğini duyurdu.

Rohingya Mülteci Yardımı adlı sivil toplum kuruluşu ise 1 Ağustos’tan itibaren etkili olan yağışlar sonucunda meydana gelen selden 9 bin 237 mültecinin etkilendiğini ve bin 431 barınağın hasar gördüğünü belirtti.

İnsani yardıma muhtaçlar...

Sel ile mülteci kamplarında insani yardıma olan ihtiyacın giderek arttığı, gönüllülerinin ise selden etkilenenlere yardımcı olmaya çalıştığı ifade edildi.

Bangladeş’in Myanmar sınırında bulunan ve Cox’s Bazaar kentinin çevresinde bulunan mülteci kampları, Myanmar’dan kaçan toplamda 961 bin 729 Rohingyalı mülteciye ev sahipliği yapıyor.