Binlerce Arakanlı mültecinin kaldığı Cox Bazar’da çıkan yangında, yüzlerce barınak kül oldu.

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı ve yüzlerce barınağını bulunduğu Cox Bazar'da, bir kampta yangın çıktı.

Çıkan yangın bütün bir kampı etkisi altına aldı. Mültecilerin kaldığı yüzlerce barınak, alevlere teslim oldu. Küle dönen barınaklar yaşanamaz hale geldi.

70 BİNDEN FAZLA KİŞİ EVSİZ KALDI

Görgü tanıkları 700 ‘den fazla barınağın kül olduğunu, bazı mültecilerden ise haber alamadıklarını ifade etti.

Yangın sonucu 7 kişinin öldüğü bildirilirken, 70 binden fazla Arakanlı mülteci evsiz kaldı.

14 OCAK’TA DA YANGIN ÇIKMIŞTI

14 Ocak tarihinde, Cox Bazar’da çıkan yangında yüzlerce kişi yine evsiz kalmıştı. Alevler 550 çadırı kullanılamaz hale getirmişti.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA SOYKIRIM

Müslümanlar ve Budistler arasında çıkan çatışmalar, Myanmar’ın Arakan eyaletinde binlerce Müslüman'ın katledilmesi ile sonuçlandı.

2012 senesinde yüzlerce ev ve iş yeri, Müslümanlara ait olduğu gerekçesi ile ateşe verildi.

25 Ağustos 2017’de Arakan’da sınır karakoluna düzenlenen saldırının bahanesi ile Müslümanlara karşı Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler tarafından şiddet eylemleri başlatıldı.

900 BİN ARAKANLI YERİNDEN EDİLDİ

O tarihten bu yana baskı ve zulümden kaçan Arakanlılar, Bangladeş’e sığındı. Birleşmiş Millet (BM) raporlarına göre sığınmacıların sayısı 900 bini aştı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE KANITLANDI

Ayrıca yüzlerce evin yok edildiği, uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından yayınlanan uydu görüntülerinde kanıtlandı.

Arakanlı mültecilere yönelik gerçekleştirilen bu şiddet eylemleri, BM ve uluslararası insan hakları örgütleri tarafından ‘etnik temizlik’ ve ‘soykırım’ olarak adlandırılıyor.

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kampında yangın çıktı VİDEO