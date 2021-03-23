Euro
9.3155
0.61%
Dolar
7.7355
-0.6%
Altın
432.17
-0.46%
Borsa
1.373
-0.48%
Bitcoin
426.444
-4.36%
EXEN Coin
12.50
-2.87%
6ºC
İstanbul
Yağmur 6 C

    Bangladeş’te Arakanlı mültecilerin kampında yangın çıktı

    Binlerce Arakanlı mültecinin kaldığı Cox Bazar’da çıkan yangında, yüzlerce barınak kül oldu.
    • AA
    • 23.03.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 11:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bangladeş’te Arakanlı mültecilerin kampında yangın çıktı

    Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı ve yüzlerce barınağını bulunduğu Cox Bazar'da, bir kampta yangın çıktı.

    Çıkan yangın bütün bir kampı etkisi altına aldı. Mültecilerin kaldığı yüzlerce barınak, alevlere teslim oldu. Küle dönen barınaklar yaşanamaz hale geldi.

    70 BİNDEN FAZLA KİŞİ EVSİZ KALDI

    Görgü tanıkları 700 ‘den fazla barınağın kül olduğunu, bazı mültecilerden ise haber alamadıklarını ifade etti.

    Yangın sonucu 7 kişinin öldüğü bildirilirken, 70 binden fazla Arakanlı mülteci evsiz kaldı.

    Bangladeş’te Arakanlı mültecilerin kampında yangın çıktı #1

    14 OCAK’TA DA YANGIN ÇIKMIŞTI

    14 Ocak tarihinde, Cox Bazar’da çıkan yangında yüzlerce kişi yine evsiz kalmıştı. Alevler 550 çadırı kullanılamaz hale getirmişti.

    Bangladeş’te Arakanlı mültecilerin kampında yangın çıktı #2

    ARAKANLI MÜSLÜMANLARA SOYKIRIM

    Müslümanlar ve Budistler arasında çıkan çatışmalar, Myanmar’ın Arakan eyaletinde binlerce Müslüman'ın katledilmesi ile sonuçlandı.

    Bangladeş’te Arakanlı mültecilerin kampında yangın çıktı #3

    2012 senesinde yüzlerce ev ve iş yeri, Müslümanlara ait olduğu gerekçesi ile ateşe verildi.

    25 Ağustos 2017’de Arakan’da sınır karakoluna düzenlenen saldırının bahanesi ile Müslümanlara karşı Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler tarafından şiddet eylemleri başlatıldı.

    Bangladeş’te Arakanlı mültecilerin kampında yangın çıktı #4

    900 BİN ARAKANLI YERİNDEN EDİLDİ

    O tarihten bu yana baskı ve zulümden kaçan Arakanlılar, Bangladeş’e sığındı. Birleşmiş Millet (BM) raporlarına göre sığınmacıların sayısı 900 bini aştı.

    Bangladeş’te Arakanlı mültecilerin kampında yangın çıktı #5

    UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE KANITLANDI

    Ayrıca yüzlerce evin yok edildiği, uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından yayınlanan uydu görüntülerinde kanıtlandı.

    Bangladeş’te Arakanlı mültecilerin kampında yangın çıktı #6

    Arakanlı mültecilere yönelik gerçekleştirilen bu şiddet eylemleri, BM ve uluslararası insan hakları örgütleri tarafından ‘etnik temizlik’ ve ‘soykırım’ olarak adlandırılıyor.

    Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kampında yangın çıktı VİDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir