Bangladeş’te Narendra Modi karşıtı gösterilerde kan döküldü

Hindistan Başbakanı Modi'nin ülkeye gelişine tepki gösteren protestocular, sokaklara döküldü. Gösterilere müdahale sırasında 12 protestocu hayatını kaybetti.

Bangladeş’te, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin ziyaretini protesto eden Müslümanlar tarafından düzenlenen gösterilere müdahale edildi.

Modi’nin, 26 Mart’ta Bangladeş’in bağımsızlığının 50'nci yılı kutlamaları ve ülkenin kurucu lideri Şeyh Mujibur Rahman’ın doğumunun 100’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen program için ülkeye gelmesi şiddet olaylarına neden oldu.

MODİ'NİN ZİYARETİNE TEPKİ

Bangladeşli Müslümanlar, Modi’nin 2 günlük resmi ziyaretini protesto etmek için sokaklarda döküldü.

Başkent Dakka’da toplanan göstericiler, polisle çatıştı. Polis taş fırlatan kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve gerçek mermi kullandı. Protestolar, daha sonra ülkenin diğer bölgelerine de yayıldı.

12 PROTESTOCU HAYATINI KAYBETTİ

Medrese öğrencilerinin de katıldığı protestolar, Brahmanbaria bölgesinde de devam etti. Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde otobüsler, tren, tapınak ve özel mülkler hasar gördü. Silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan bazı protestocular, hastaneye kaldırıldı.

Gösteriler nedeniyle bazı sosyal medya platformlarına erişim kısıtlaması getirildi. Resmi makamlardan yapılan açıklamada, şu ana kadar 12 protestocunun gösterilerde öldüğü belirtildi.

"ÖLÜ SAYISI DAHA YÜKSEK"

Ancak Müslüman gruplar ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan daha yüksek olduğunu iddia ediyor. Hindistan Başbakanı Modi ise resmi ziyaretini tamamlayarak 28 Mart’ta ülkesine döndü.

Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) liderliğindeki Modi hükümeti, Müslümanlara yönelik şiddeti engellemek için yeterli düzenleme yapmamakla ve Müslüman azınlıkları hedef alan politikaları nedeniyle eleştiriliyor.