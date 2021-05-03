- Haberler
- Dünya Haberleri
- Bangladeş'te tekne faciası
Bangladeş'te tekne faciası
Yolcu dolu bir sürat teknesi ile kum yüklü bir geminin çarpışması sonucu, en az 26 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 03.05.2021 - 09:34
- Güncelleme : 03.05.2021 - 09:40
Bangladeş'in merkezi Madaripur bölgesindeki Padma nehrinde, yolcu dolu bir sürat teknesi ile kum yüklü bir gemi çarpıştı.
26 YOLCU CAN VERDİ
Bölgedeki Shibchar Polis Karakolu'nun şefi Miraj Hossain, yerel basına verdiği demeçte, pazartesi sabah erken saatlerde gerçekleşen kazada şimdiye kadar 5 yolcunun sağ kurtarıldığını, 26 yolcunun ise cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.
ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR
Kurtarılan yolcuların yerel bir hastaneye nakledildiğini, cesetlerin ise otopsi için morga gönderileceğini sözlerine ekleyen Hossain, teknede kaç kişinin olduğunu teyit edemediklerini, bu yüzden ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini dile getirdi.