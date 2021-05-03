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    Bangladeş'te tekne faciası

    Yolcu dolu bir sürat teknesi ile kum yüklü bir geminin çarpışması sonucu, en az 26 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 03.05.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 09:40
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    Bangladeş'te tekne faciası

    Bangladeş'in merkezi Madaripur bölgesindeki Padma nehrinde, yolcu dolu bir sürat teknesi ile kum yüklü bir gemi çarpıştı.

    26 YOLCU CAN VERDİ

    Bölgedeki Shibchar Polis Karakolu'nun şefi Miraj Hossain, yerel basına verdiği demeçte, pazartesi sabah erken saatlerde gerçekleşen kazada şimdiye kadar 5 yolcunun sağ kurtarıldığını, 26 yolcunun ise cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

    Bangladeş'te tekne kazası

    ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

    Kurtarılan yolcuların yerel bir hastaneye nakledildiğini, cesetlerin ise otopsi için morga gönderileceğini sözlerine ekleyen Hossain, teknede kaç kişinin olduğunu teyit edemediklerini, bu yüzden ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini dile getirdi.

    Bangladeş te tekne faciası #1

    Bangladeş te tekne faciası #2

    Bangladeş te tekne faciası #3

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