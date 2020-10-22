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- Banksy'nin eseri 9.8 milyon dolara alıcı buldu
Banksy'nin eseri 9.8 milyon dolara alıcı buldu
Londra'da düzenlenen müzayedede İngiliz sanatçının en ikonik eserleri arasında gösterilen "Show Me the Monet", ismi açıklanmayan bir kişi tarafından alındı.
- AA
- 22.10.2020 - 13:18
İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin "Show Me the Monet" isimli eseri açık artırmaya çıkarıldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sotheby’s müzayede evinde Banksy'nin Fransız ressam Claude Monet’nin eserini yorumladığı çalışması satışa sunuldu.
9.8 MİLYON DOLARA SATILDI
"Show Me the Monet" adlı eser, ismi açıklanmayan bir alıcıya 9.8 milyon dolara satıldı.
EN İKONİK ESERLERDEN BİRİ
Sotheby’s müzayede evinin çağdaş sanat Avrupa direktörü Alex Branczik, "Show Me the Monet"nin Banksy'nin çalışmaları arasında "en güçlü ve en ikonik" eserlerden biri olduğunu belirtti.
TOPLUMDAKİ ÇEVRE DUYARSIZLIĞINI ELEŞTİRİYOR
Monet'nin Giverny'deki bahçesinde nilüferleri resimlediği eserine terk edilmiş market arabaları ve trafik konisi eklediği "Show Me The Monet", Banksy'nin toplumdaki çevre duyarsızlığına eleştiri olarak yorumlanıyor.