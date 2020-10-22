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Banksy'nin eseri 9.8 milyon dolara alıcı buldu

Banksy'nin eseri 9.8 milyon dolara alıcı buldu

Londra'da düzenlenen müzayedede İngiliz sanatçının en ikonik eserleri arasında gösterilen "Show Me the Monet", ismi açıklanmayan bir kişi tarafından alındı.