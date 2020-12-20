Barack Obama’dan karantina itirafı: Masraflar arttı

Kızının sevgilisinin de evlerinde kalmaya başlamasıyla market faturalarında yüzde 30’luk bir artış yaşandığı dile getiren Obama, “Genç erkekler yiyor” dedi.

ABD’nin eski başkanı Barack Obama, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda karantina itiraflarında bulundu.

22 yaşındaki kızı Malia'nın erkek arkadaşı Rory Farquharson ile olan ilişkisinden bahseden Obama, pandeminin başlarında Rory'nin de evlerinde kaldığını ve market alışverişlerinin onun da gelişiyle yüzde 30 arttığını dile getirdi.

“GENÇ ERKEKLER YİYOR”

59 yaşındaki Obama, kızının erkek arkadaşından bahsederken 'harika bir genç' demeyi de ihmal etmedi.

Obama, “Vize işi vardı, burada kurulu işi vardı, onu eve aldık. Başta onu sevmek istemedim ama iyi bir çocuk. Şunu fark ettim ki genç erkekler yiyor. Onları yiyecek tüketirken izlemek garip. Markette ödediğim para o süreçte yüzde 30 arttı.” diye konuştu.

ÇOK EĞLENİYORLAR

Obama karantinada kaldıkları sürede kızları Malia, Sasha ve kızının sevgilisine kart oyunu ve küfürlü konuşmayı öğretirken çok eğlendiğini de dile getirdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama çiftinin 22 yaşındaki Malia Ann ve 19 yaşındaki Sasha adında iki kızları bulunuyor.