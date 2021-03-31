Barack Obama’nın büyükannesi Sarah Obama son yolculuğuna uğurlandı

99 yaşında vefat eden Sarah Obama, kılınan cenaze namazının ardından Kenya’da defnedildi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın büyükannesi Sarah Obama, pazartesi günü hayatını kaybetti. 99 yaşındaki Obama, Kenya’nın batısındaki Kisumu kentinde hastanede tedavi görüyordu.

Barack Obama’nın büyükbabası Hüseyin Onyango’nun üçüncü eşi olan Sarah Obama, Kogelo'da İslami usulleri göre düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

“YASINI TUTUYOR SAYGI DUYUYORUZ”

Kenya'nın Dışişleri Kabine Sekreteri Raychelle Omamo da cenaze törenine katıldı. Omamo, törende yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu vizyon sahibi kadının yasını tutuyor ve saygı duyuyoruz. Hayatını ve başarısını kutlayalım. Bizi bırakmasına rağmen ilham verici hayatı, ailesi ve onu tanıyanlar için büyük bir miras olarak kalacak.”

Obama’nın “Mama Sarah” olarak anılan babaannesi, 1922'de Victoria Gölü yakınındaki bir köyde dünyaya gelmişti.

Obama’nın Kenyalı büyükannesi Sarah Obama defnedildi VİDEO

