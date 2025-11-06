Barbie bebeğe benzemek için 27 kez ameliyat oldu: Brezilyalı fenomen 31 yaşında hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçirdiği 27 estetik ameliyatla "İnsan Barbie" olarak bilinen Brezilyalı sosyal medya fenomeni Barbara Jankavski, 31 yaşında şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.

Jankavski, 2 Kasım'da Sao Paulo'daki bir apartman dairesinde ölü bulundu.

Yetkililerin açıklamasına göre kendini "kamu avukatı" olarak tanıtan 51 yaşındaki bir erkek, o gece Jankavski'yle birlikte olduklarını itiraf etti.

UYUŞTURUCU KULLANMIŞ

Adamın ifadesine göre ikisi de o gece uyuşturucu madde kullanmış, ardından Jankavski uyuyakalmıştı.

Bir süre sonra kadının hareketsiz olduğunu fark eden adam, acil servisi arayarak kalp masajı yapmaya başladığını ifade etti.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Ancak sağlık ekipleri, olay yerine geldiğinde kadının öldüğünü belirledi.

Genç kadının ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

VÜCUDUNDA İZLER TESPİT EDİLDİ

CNN Brasil’e konuşan yetkililer, fenomenin sol gözünde yara, sırtında belirgin izler tespit edildiğini bildirdi.

Yakın arkadaşları ise yüzündeki yaranın kısa süre önce yaşanan bir düşme sonucu oluştuğunu söyledi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Olay, resmi kayıtlara “şüpheli ölüm” olarak geçti. Otopsi ve toksikoloji raporlarının sonuçları bekleniyor.