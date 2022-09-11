Barış Pınarı bölgesinde 49 bin öğrenci ders başı yaptı

Barış Pınarı bölgesinde 49 bin öğrenci ders başı yaptı

Öğrenciler, okul arkadaşlarıyla buluşmanın sevincini yaşadı. İlk ders zilinin çaldığı sınıflarda eğitim görenler, gelecekte ne olmak istediklerini anlattı.

Türkiye'nin düzenlediği askeri harekatlar sayesinde Suriye'nin kuzeyinin önemli bir bölümü huzura kavuştu.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde öğrenciler sınıfları doldurdu.

Barış Pınarı bölgesinde ders sevinci

2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığı her iki ilçede binlerce ilk, orta ve lise öğrencisi için ders zili çaldı.

Tel Abyad Milli Eğitim Müdürü Mukri Hac İmam, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

Barış Pınarı bölgesinde 49 bin öğrenci ders başı yaptı ViDEO

49 bin öğrenci ders başı yaptı

Hac İmam, Tel Abyad ve Rasulayn'daki toplam 485 okulda yaklaşık 49 bin öğrencinin ders başı yaptığını ifade ederek, bu okullarda yaklaşık 2 bin 500 hizmetli, idareci ve öğretmen çalıştığını söyledi.

90 okul restore edildi

Barış Pınarı Harekatı’ndan bu yana YPG/PKK’lı teröristlerce tahrip edilen 90 okulun restorasyon ve bakım çalışmalarının tamamlandığını belirten Hac İmam, 11 okulun da bakım çalışmalarının bitmesinin beklendiğini ifade etti.

Hac İmam, bakımı tamamlanan okullarda öğrencilerin daha iyi ve rahat eğitim göreceklerini anlattı.

Sınıf arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadılar

AA'nın haberine göre, 4 sınıf öğrencisi Dua El Jaber, yaz tatili arasından sonra okuldaki arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, gelecekte doktor olmayı hayal ettiğini söyledi.

Gelecekte ne olmak istediklerini söylediler

5. sınıf öğrencisi Beşşar Salih de sınıfta birinci sırada oturduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, büyüyünce de doktor olacağını belirtti.

Ahmet Yasin İlkokulu'nun 5. sınıf öğrencisi Ceyda El Nahar, okul, öğretmen ve arkadaşlarıyla tekrar kavuştuğu için mutlu olduğunu, gelecekte petrol mühendisi veya göz doktoru olacağını kaydetti.