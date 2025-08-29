Barrack: Suriye'de 3 harfliler benden nefret ediyor

Türkiye'nin öncülüğünde Suriye'de kurulan yeni hükümet, diplomatik yollarla bütün silahlı grupları kendisine bağlamaya çalışırken İsrail yine devrede.

Bölgede arabozuculuk adına her şeyi yapmayı sürdüren İsrail'e yönelik tehdide bir tepki de ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'tan geldi.

Tom Barrack, bölgeye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya güvendiğini vurgulayan Barrack, PKK-YPG’yi kastederek “Suriye’de üç harfli grupların hepsi benden nefret ediyor.” dedi.

"ŞARA'YA GÜVENİYORUM"

Lübnan asıllı Avustralyalı içerik üreticisi Mario Nevfel’e konuşan Barrack, Suriye’nin geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu:

Herkesin aklındaki ilk soru şu: Bir Sünni, radikal bir Nusra savaşçısı bölgenin en önemli ülkelerinden birinin başına geçti. Ona güveniyor musun, inanıyor musun? Kısa cevap: Evet, güveniyorum ve inanıyorum.

"SURİYE'NİN B PLANI YOK"

Barrack, ülkedeki etnik ve mezhepsel taleplere dikkat çekerek, Dürzilerin, Kürtlerin ve Alevilerin kendi bölgelerini istediğini söyledi. Ancak birlik ve uzlaşma dışında bir alternatifin bulunmadığını belirtti:

Bu genç lideri, Cumhurbaşkanı Şara’yı ve ekibini kaynaklarla, hesap verebilirlikle ve kapsayıcılıkla desteklemeliyiz. Aksi halde B planı kaos olur. Esad döneminden sonra daha kötü bir tabloyla karşılaşmak istemiyorsak bu tek yol.

"PKK VE YPG'DEN UZAK DURUYORUM"

Suriye’deki terör örgütlerine de değinen Barrack, özellikle PKK ve YPG için sert ifadeler kullandı:

"Şu anda üç harfli grupların hepsi benden nefret ediyor. Bu yüzden onlardan uzak duruyorum."

"İSRAİL'E KİMSE GÜVENMİYOR"

Şara’nın İsrail hakkındaki görüşlerine de değinen Barrack, Gazze’deki savaşın Orta Doğu’da büyük bir korku yarattığını söyledi:

"Şara, İsrail’in niyetlerine güvenmiyor. Zaten kimse onların niyetlerine güvenmiyor."