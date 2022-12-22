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    Başbakan Jacinda Ardern’in küfürleri açık artırmada satılıyor

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in küfürlü ifadelerinin yer aldığı parlamento tutanağı açık artırmayla satıldı. Tutanak, 100 bin 100 Avustralya dolarına satılarak hayır kuruluşuna bağışlandı.
    • 22.12.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 15:10
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    Başbakan Jacinda Ardern’in küfürleri açık artırmada satılıyor

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve parlamentoda 13 Aralık'ta kullandığı küfürlü ifadelerin hedefindeki ACT Partisi Lideri David Seymour, konuyu güzellikle çözme kararı aldı.

    İkili, Ardern'in söz konusu ifadelerinin bulunduğu parlamento tutanağını imzaladı.

    100 bin 100 Avustralya dolarına satıldı

    Çerçeveletilen metin, internet sitesinden çıkarıldığı açık artırmada 100 bin 100 Avustralya dolarına (67 bin ABD doları) satıldı.

    Satıştan elde edilen gelir, Prostat Kanser Derneği'ne bağışlandı.

    Parlamentodaki bir gaf, para getirdi

    Sakin tavırlarıyla bilinen Ardern, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bunu beklediğimi söyleyemem." ifadesini kullandı.

    Parlamentodaki bir gafın, Prostat Kanser Derneğine en az 100 bin dolar olarak döndüğüne dikkati çeken Ardern, David Seymour'a ve açık artırmada teklif verenlere teşekkür etti.

    Başbakan Jacinda Ardern’in küfürleri açık artırmada satılıyor #1

    Derneğin yıllık bütçesinin yüzde 10'una denk geliyor

    AA'nın haberine göre Prostat Kanser Derneğinin yöneticisi Peter Dickens, her iki siyasetçiye de zarif davranışları dolayısıyla teşekkür etti.

    Normalde bağış toplanmasını sağlayan aktivitelerin, koronavirüs salgını süreci nedeniyle sekteye uğradığını belirten Dickens, derneğin yıllık bütçesinin yüzde 10'una denk gelen bu bağış sayesinde birçok hizmete imza atılabileceğini ifade etti.

    Başbakan Jacinda Ardern’in küfürleri açık artırmada satılıyor #2

    Küfürlü ifadeler mikrofonda

    5 yıldır başbakanlık görevini yürüten ve 2023'te zorlu bir seçim kampanyasıyla karşı karşıya olduğu düşünülen Başbakan Ardern'in küfürlü ifadeleri, ACT Partisi Lideri David Seymour'un, 13 Aralık'ta parlamentoda hükümetin siciliyle ilgili sorular sormasının ardından gelmişti.

    Ardern'in, Yardımcısı Grant Robertson'un yanına oturduktan sonra Seymour'a hitaben kullandığı küfürlü ifadeler, önündeki masa mikrofonuna yansımış ve resmi parlamento tutanaklarına geçmişti.

    Başbakan Jacinda Ardern’in küfürleri açık artırmada satılıyor #3

    Özür diledi

    Ardern'in ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu ifadeler için Seymour'dan özür dilenmişti.

    Seymour ise ifadeler karşısında şoke olduğunu belirterek, "Jacinda'yı şahsen 11 yıldır tanıyorum, (ifadeler) karakterine çok aykırı." açıklamasında bulunmuştu.

    Ardern'in siyasi becerilerine hayran olduğunu söyleyen Seymour, kendisinden özür dilediği için teşekkür etmişti.

    Başbakan Jacinda Ardern’in küfürleri açık artırmada satılıyor #4

    Başbakan Jacinda Ardern’in küfürleri açık artırmada satılıyor #5


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