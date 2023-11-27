Başbakan Miçotakis'e suçlama: Türkiye'yle ilişkilere, özel meselesi gibi bakıyor PASOK, Yunanistan Başbakanı Miçotakis hükümetinin Ankara ile temaslarına ilişkin, "Türkiye'yle yapılan görüşmelerin içeriğini kimse bilmiyor" dedi. Yunan partisi, Türkiye'yi suçlayıcı ifadelere imza attı.

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Yeni dönem kapsamında Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi diyalog yoğunlaştırıldı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gelecek ay görüşeceklerini söyledi.

Atina'da Erdoğan-Miçotakis zirvesi hazırlığı

İki ülke arasındaki 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı 7 Aralık'ta Atina'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu çerçevede bir araya geleceklerini söyleyen Miçotakis, "İkili ilişkilerimizi ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri ele alacağız." dedi.

Miçotakis'in Türkiye konusunda izlediği politika, ülkesinde tepkiye neden oldu.

"Türk-Yunan ilişkilerini kişisel meselesi olarak algılıyor"

PASOK'un parlamento temsilcisi Michalis Katrinis, "Miçotakis, dış politikanın uygulanmasını ve Yunan-Türk ilişkilerine dair konuları kişisel ve özel meselesi olarak algılıyor." diye konuştu.

"Görüşmelerin içeriğini kimse bilmiyor"

ANT1 televizyonuna konuşan Katrinis, "Türkiye ile yapılan görüşmelerin ve müzakerelerin içeriğini kimse bilmiyor." dedi ve ekledi:

Başbakan ikili görüşmenin içeriği ve Türkiye ile müzakere konusunda partilere ve siyasi liderlere bilgi verme ihtiyacı hissetmiyor.

Türkiye'yi suçlamaya çalıştı

Türkiye'yi "saldırgan söylemlerde" bulunmak ve "provokasyon" yapmakla suçlayan PASOK temsilcisi, şunları dile getirdi:

Türkiye birkaç gün önce Ege'yi bölen ve Zürafa Adası'nı Türk tatbikatına dahil eden bir NOTAM yayınladı. Diğer yanda Trakya'da Türk azınlığından bahseden Sayın Fidan'ın açıklamaları da var.



Tüm bunlar, egemenlik haklarımızı sorgulayan Türk yetkililerin saldırgan açıklamalarının ardından geldi.

Silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesini istiyor

Michalis Katrinis, PASOK olarak Yunanistan silahlı kuvvetlerinin yeni ve modern silah sistemleriyle güçlendirilmesini desteklediklerini sözlerine ekledi.