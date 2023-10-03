Basra Körfezi'nden Türkiye'ye: Kalkınma Yolu Projesi başladı Irak Başbakanı Sudani, 2028 yılında tamamlanması planlanan projeyle ilgili açıklamada bulundu.

AA

Türkiye ile Irak arasında hayata geçirilmesi planlanan projede çalışmalar başladı.

Resmi açıklama, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'den geldi.

Sudani, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Igor Levitin ile Bağdat’ta buluştu. Görüşmede, Sudani’nin ilerleyen günlerde Moskova’ya yapacağı ziyaret ele alındı.

Kalkınma Yolu Projesi'nde düğmeye basıldı

Başbakan Sudani, Kalkınma Yolu Projesi ve Basra Fav Limanı projesinin başladığını ifade etti.

Kalkınma Yolu ve Fav Limanı projelerinin sürdürülebilir ekonomik projeler olduğunu anlatan Sudani, çoklu ekonomiye adım atmak isteyen hükümetin gelir kaynağı olarak sadece petrole bağımlı kalmak istemediğini kaydetti.

Rus Devlet Başkan Yardımcısı Levitin de Irak ile çeşitli alanlarda ilişkileri güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

Kara ve demir yolu, limanlar, kentler

Kalkınma Yolu Projesi, Irak'tan Türkiye'ye uzanan kara ve demir yolu ile bu kapsamda inşa edilecek limanlar ve kentleri barındırıyor.

Irak, projenin ilk ayağı olan Büyük Fav Limanı ile Türkiye üzerinden Asya ve Avrupa arasındaki seyahat süresini kısaltmayı ve bir transit merkezi olmayı amaçlıyor.

Maliyeti 17 milyar dolar

Orta Doğu'nun en büyük limanı olması hedeflenen ve 2025'te tamamlanması planlanan Büyük Fav Limanı'nı Türkiye sınırına bağlayacak 1200 kilometre uzunluğundaki demir yolu ve otoyolların 17 milyar dolara mal olması bekleniyor.

2028'de tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da 30 Eylül'de Bağdat’ı ziyaret ederek Iraklı mevkidaşı Rezzak Muheybis es-Sadavi ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Kalkınma Yolu Projesi’ni görüşmüştü.

Bakan Uraloğlu, söz konusu projenin 2028 yılında bitebileceğini söylemişti.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)