Batı basınında İsrail'in hastane saldırısını örtbas etme çabaları New York Times ve BBC gibi medya kuruluşları, hastane saldırısı konusunda açıkça İsrail'i işaret etmekten kaçındı.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı.

Sivillerin hedef alındığı ağır bombardıman sonucu en az 850 can kaybı yaşandı.

Saldırı üzerine Filistin'de üç günlük yas ilan edildi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, yaşananların "savaş suçu" olduğunu söyledi.

Uluslararası kamuoyunda gittikçe artan tepkilerle karşı karşıya kalan İsrail ise saldırıyı kendisinin düzenlediğini inkar ediyor. Atılan füzenin Hamas tarafından ateşlendiğini iddia ettiler.

New York Times önce 'saldırı', sonra 'patlama' dedi

Batı basını da Tel Aviv yönetiminin algı operasyonuna katkı sunan türden haberler servis etti.

ABD merkezli New York Times gazetesi, üç kez başlık değiştiği haberinde, Gazze'de hedef alınan hastaneyle ilgili önce "hava saldırısı" ifadesini kullandı, ardından bunu "patlama" şeklinde değiştirdi.

BBC: İsrail, Hamas roketi olduğunu iddia ediyor

İngiltere merkezli BBC'nin Türkçe servisi de saldırının İsrail tarafından düzenlendiğinin kesin olmadığı yönünde algı oluşturma çabasına girişti.

Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'nin vurulduğunu aktaran BBC, yüzlerce kişinin öldüğünü yazdı.

Saldırının açıkça İsrail ordusunca düzenlendiğini belirtemeyen gazete, "İsrail, Hamas roketi olduğunu iddia ediyor." dedi.

Batı basınının Tel Aviv ile aynı çizgide hareket ediyor olması dikkatlerden kaçmadı.

İsrail ordusu: Elimizde tüm detaylar yok

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırı hakkında, "ellerinde tüm detaylar olmadığını ve konuyu incelediklerini" söyledi.

Ordu Sözcüsü, Gazze'ye birçok hava saldırısı düzenlendiğini belirterek "Hamas tarafından başarısız roket atma girişimleri ve yalan haber dolaşıma sokma çabaları olduğunu" savundu.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde "gerçekleşen patlamaya teröristlerin (İslami Cihad) attığı roketlerin sebep olduğunu" iddia etti.

Netanyahu'dan 'biz yapmadık' savunması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da "Bütün dünya şunu bilmeli: Gazze'deki hastaneye saldıranlar İsrail Silahlı Kuvvetleri değil, Gazze'deki barbar teröristlerdi. Çocuklarımızı hunharca katledenler, kendi çocuklarını da katlediyor." şeklindeki tezini öne sürdü.