Batı Şeria'da can kayıpları yükseliyor! İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlilere cenaze töreni Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmaların 17. gününde İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürürken Batı Şeria'da hayatını kaybeden Filistinlilere cenaze töreni düzenlendi.

AA

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken Gazze'de vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara harekatını ertelemesi için İsrail'e uluslararası baskı yapıldığı bildirildi.

Gece gündüz bombardıman sürüyor

Tam 17 gündür insanlık dramının yaşandığı savaşta, binlerce bebek, çocuk, kadın ve yaşlı katledildi.

Hayatta kalanlar ise su ve elektrik olmadan, tıbbi ve yaşam malzemelerin eksikliğinde mücadele ediyor.

Gece-gündüz bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'nde hastaneleri ve kiliseleri hedef almaya devam ediyor.

2 Filistinliye cenaze töreni

İsrail güçlerinin İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti kuzeyindeki El-Celezun Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında Filistinliler hayatını kaybetti.

Öldürülen Filistinli Muhammed Alyan (22) ve Mahmoud Nahle (20) için Ramallah kentinde çok sayıda kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)