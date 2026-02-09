Batı Şeria’da İsrail baskınları: 21 Filistinli gözaltında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail askerleri Nablus kent merkezi ile Beyt Furik, Deyr Şeref ve el-Lubban eş-Şarkiyye beldelerine baskınlar düzenledi. Evleri basılan Filistinlilerden, aralarında iki kadının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

CENİN VE RAMALLAH KIRSALINDA ÇOCUKLAR HEDEF ALINDI

Cenin’in güneybatısında yer alan Yabed beldesinde sabaha karşı yapılan baskınlarda 7 Filistinli gözaltına alınırken, Ramallah’ın kuzeydoğusundaki el-Muğayyir köyünde 15 yaşındaki Malik Mustafa Ebu Aliya ailesinin evine yapılan baskının ardından alıkonuldu.

EL HALİL'DE 6 GÖZALTI

El Halil kent merkezi ile çevresindeki bazı beldelerde düzenlenen operasyonlarda ise biri 16 yaşında çocuk olmak üzere 6 Filistinli, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

BİNLERCE FİLİSTİNLİ HAPİSHANELERDE

Filistinli Esirler Basın Ofisi’nin verilerine göre, Şubat 2026 itibarıyla İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esir sayısı 9 bin 300’ü aştı. Tutuklular arasında 56 kadın ve yaklaşık 350 çocuk yer alıyor.

GAZZE SALDIRILARI SONRASI BATI ŞERİA'DA BASKI ARTTI

İsrail’in 8 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını başlatmasının ardından Batı Şeria’da da baskınlar, gözaltılar, can kayıpları ve yerleşimci saldırılarında ciddi artış yaşandı. Bu süreçte en az 1112 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 11 bin 500 kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.