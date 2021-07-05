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- Batı Şeria’da, Yahudi yerleşimciler Hz. Yunus Camii’ne baskın yaptı
Batı Şeria’da, Yahudi yerleşimciler Hz. Yunus Camii’ne baskın yaptı
Yahudi yerleşimciler, İsrail güçlerinin koruması altında Talmudik ayinlerini gerçekleştirmek için Hz. Yunus Camii’ne baskın düzenledi. Baskına karşı çıkan Filistinlilere müdahale edildi.
- İHA
- 05.07.2021 - 11:33
İsrail güçleri Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik baskı ve işgal politikalarına hız kesmeden devam ediyor.
Yahudi yerleşimciler, Talmudik ayinlerini gerçekleştirme gerekçesiyle İsrail askerlerinin koruması altında Batı Şeria'da El Halil'in kuzeyindeki Halhul kasabasına geldi.
Burada bulunan Hz. Yunus Camii'ne baskın düzenlendi.
Filistinliler baskına tepki gösterdi.
PLASTİK MERMİ KULLANILDI
İsrail askerlerinin müdahalesi ile arbede yaşandı.
Filistinlilere karşı plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanıldı.
7 FİLİSTİNLİ YARALANDI
Çıkan olaylarda 7 Filistinli yaralandı.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.