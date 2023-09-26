Batı Trakyalı Türkler, azınlık okulundaki dönüşümlü eğitimi protesto ediyor İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü'nün azınlık okulundaki bazı sınıflarda eğitime öğlenci devam edilmesi konusundaki ısrarı nedeniyle Batı Trakyalı Türklerin başlattığı protestolar 9. gününde.

AA & Ensonhaber

İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü'nün, azınlık okulundaki bazı sınıflarda eğitimin öğlenci olarak sürdürülmesi konusunda ısrar etmesi, Batı Trakyalı Türklerin tepkisine yol açtı.

Batı Trakyalı Türkler, eğitimin herkes için sabah başlamasının önünde engel bulunmadığını ve sınıfların buna müsait olduğunu vurgulayarak, protestolarına 9 gündür devam ediyor.

Bugün İskeçe Azınlık Ortaokul ve Lisesi'nin önünde toplanan çok sayıda Türk, otobüslerle önce Gümülcine'deki Doğu Makedonya Trakya Eyalet Eğitim Müdürlüğü, daha sonra da Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkanlığına geldi.

Göstericiler burada, Türkçe ve Yunanca "Atina sesimizi duy", "Eğitim hakkımız", "Azınlık eğitimi oyun değildir", "Hakkımızı alacağız" şeklinde sloganlar attı.

Daha sonra göstericileri temsilen bir grup, taleplerini iletmek üzere Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkanı Hristos Metios ile görüştü.

"Bizi ayağınıza beklemeyeceksiniz. Bizim okulumuzu yerinde görmeniz lazım"

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan İskeçe Azınlık Ortaokul ve Lisesi Encümen Heyeti Başkanı Ahmet Kara, toplantının olumlu geçmediğini aktardı.

Yoğun katılımlı geçen eylemlerine rağmen seslerinin Atina'ya ulaşmadığını söyleyen Kara, Metios'a daha önce de düşünce ve taleplerini ilettiklerini hatırlattı.

Kara,

Biz, kendisine bunun bir siyasi sonucu olacağını söyledik. Eğer siz, bu siyasi sonucu göze alıyorsanız böyle davranmaya devam edin. Kendilerine çözüm önerdik ama kabul etmiyorlar. Demokrasinin var olduğu bir ülkede bu olağanüstü bir durumdur. Bizi ayağınıza beklemeyeceksiniz. Bizim okulumuzu yerinde görmeniz lazım.

ifadelerini kullandı.

Kara, protestolarının devam edeceğini kaydetti.

Gösteriye Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda soydaş katıldı.

Yetkililer, sabahçı ve öğlenci uygulamasında ısrarcı

Son yıllarda sabahçı ve öğlenci uygulaması nedeniyle öğrenci sayısının azaldığı okulda encümen heyeti ve okul aile birliği, istişareler sonucu tüm öğrencilerin eğitime sabahçı başlayacaklarını duyurmuştu.

İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü ise eğitim yılının ilk günü okulda sabahçı ve öğlenci uygulamasının devam ettirilmesini istemişti. Bunun üzerine encümen heyeti ile okul aile birliğince 15 Eylül'de yapılan veli ve öğrenci temsilcileri toplantısında protesto kararı alınmıştı.

Dün İskeçe'deki protesto gösterisine yaklaşık 1500 kişi katılmış ve "Dönüşümlü eğitime hayır" sloganları atılmıştı.