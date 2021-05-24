Bayraktar TB2 için 7 ülke sırada

Operasyonlarda gücünü ortaya koyan Bayraktar TB2 SİHA için çok sayıda ülke satın alma seçeneğini düşünmeye başladı.

Türkiye'de üretilen Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'da elde ettiği başarılarla harp yöntemlerini değiştiriyor.

Ülke sınırlarının dışında nokta atışı operasyonlarla düşmanın hareket alanını kısıtlayan SİHA'ların etkinliği dünyanın dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

İLGİ ODAĞI OLDU

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2, halihazırda Katar, Libya, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından kullanılıyor.

Son olarak Polonya, SİHA'lardan 24 adet alacağını duyurdu. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın, Türkiye'yi ziyareti sırasında anlaşmaya imza atılması bekleniyor.

7 ÜLKE DAHA İLGİLENİYOR

Bu ülkelerin yanı sıra 7 ülkenin daha Bayraktar TB2 için sırada olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde, Macaristan Savunma Bakanlığı heyetinin, Macar Silahlı Kuvvetleri'nin hava gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Baykar üretimi Bayraktar TB2'yi incelemek üzere Türkiye'ye geleceği belirtilmişti.

TB2, etkin gücünün yanı sıra uygun maliyetiyle diğer ülkeler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

SATIN ALMA SEÇENEĞİ MASADA

Macaristan'ın ardından Bulgaristan, Sırbistan, Fas, Malezya, Kazakistan ve Pakistan'ın da söz konusu SİHA'larla yakından ilgilendiği kaydedildi.

Bu ülkelerin, satın alma seçeneğini ciddi olarak düşünmeye başladığı konuşuluyor.

BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ

Bayraktar TB2 Silahlı Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracı olarak öne çıkıyor.

Araç, üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.

300 bin saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılıyor.

Azerbaycan ordusundan Bayraktar TB2’li tatbikat ViDEO





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