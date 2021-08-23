Euro
9.9434
0.04%
Dolar
8.4872
0.03%
Altın
485.47
-0.11%
Borsa
1.445
0.33%
Bitcoin
418.039
0.88%
EXEN Coin
28.00
4.75%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    Bayraktar TB2, Ukrayna sokaklarında

    Ukrayna’da 24 Ağustos’taki Bağımsızlık Günü’ne hazırlık provalarında Türkiye üretimi insansız hava aracı Bayraktar TB2 sokaklarda sergiledi.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 03:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bayraktar TB2, Ukrayna sokaklarında

    Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği SİHA ve İHA'ları sahada Irak, Karabağ, Libya gibi uluslararası gerilimlerde kendini kanıtladı.

    Hava araçlarının bu başarısı dış basında sıkça kendine yer buldu.

    Türkiye'nin en büyük ihracat kalemlerinden biri haline gelen bu araçlar birçok ülkeye satılmaya başlandı.

    O ülkelerden biri de Ukrayna.

    BAĞIMSIZLIK GÜNÜ'NDE BOY GÖSTERECEK

    Ukrayna’nın satın aldığı Türk SİHA'sı, 24 Ağustos’taki Bağımsızlık Günü’nde de boy gösterecek.

    Başkent Kiev’de 24 Ağustos‘ta kutlanacak olan Bağımsızlık Günü için askeri geçit töreni provaları bugün tamamlandı.

    Askeri geçit töreni için yapılan son provada, Ukrayna’nın Türkiye’den aldığı insansız hava aracı Bayraktar TB2, başkent Kiev’deki Hırşatik’te sergilenirken, provaları izleyenlerin ilgi odağı oldu.

    Birçok ülke liderlerinin de davet edildiği kutlamaya, Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

    Bayraktar TB2, Ukrayna sokaklarında #1

    Bayraktar TB2, Ukrayna sokaklarında #2

    Bayraktar TB2, Ukrayna sokaklarında #3

    Bayraktar TB2, Ukrayna sokaklarında #4

    Bayraktar TB2, Ukrayna sokaklarında #5

    Bayraktar TB2, Ukrayna sokaklarında #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir