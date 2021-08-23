Bayraktar TB2, Ukrayna sokaklarında

Ukrayna’da 24 Ağustos’taki Bağımsızlık Günü’ne hazırlık provalarında Türkiye üretimi insansız hava aracı Bayraktar TB2 sokaklarda sergiledi.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği SİHA ve İHA'ları sahada Irak, Karabağ, Libya gibi uluslararası gerilimlerde kendini kanıtladı.

Hava araçlarının bu başarısı dış basında sıkça kendine yer buldu.

Türkiye'nin en büyük ihracat kalemlerinden biri haline gelen bu araçlar birçok ülkeye satılmaya başlandı.

O ülkelerden biri de Ukrayna.

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ'NDE BOY GÖSTERECEK

Ukrayna’nın satın aldığı Türk SİHA'sı, 24 Ağustos’taki Bağımsızlık Günü’nde de boy gösterecek.

Başkent Kiev’de 24 Ağustos‘ta kutlanacak olan Bağımsızlık Günü için askeri geçit töreni provaları bugün tamamlandı.

Askeri geçit töreni için yapılan son provada, Ukrayna’nın Türkiye’den aldığı insansız hava aracı Bayraktar TB2, başkent Kiev’deki Hırşatik’te sergilenirken, provaları izleyenlerin ilgi odağı oldu.

Birçok ülke liderlerinin de davet edildiği kutlamaya, Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.



