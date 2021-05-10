Bazı ülkeler, henüz koronavirüs aşısına ulaşamadı

Bazı ülkeler, henüz koronavirüs aşısına ulaşamadı

Çad, Burkina Faso, Burundi, Eritre ve Tanzanya, koronavirüs aşısı elde etmiş değil. Dünya Sağlık Örgütü, olası tehlikeye karşı uyardı.

Zengin ülkeler vatandaşları için koronavirüs aşısı stoklarken, birçok yoksul ülke hâlâ dozları güvence altına almak için çabalıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çoğu Afrika'da bulunan bazı ülkelerin halihazırda koronavirüs aşısı tedarik etmeyi beklediğini bildirdi.

AŞI ALAMAYAN AFRİKA ÜLKELERİ

Associated Press'in haberine göre, bu ülkeler Çad, Burkina Faso, Burundi, Eritre ve Tanzanya olarak açıklandı.

Çad'da bir hastanede görevli 33 yaşındaki doktor Oumaima Djarma, henüz kendilerine aşı sağlanmamasına ilişkin "Haksız ve adaletsiz buluyorum. Beni üzüyor. Aşı seçeneğim bile yok. Onaylanan ilk aşıyı yaptıracağım." dedi.

"AFRİKA DÜNYANIN GERİSİNE İTİLİYOR"

DSÖ'den yapılan açıklamada, "Aşı tedariğindeki gecikmeler ve kıtlıklar, Afrika ülkelerini koronavirüs aşı uygulamasında dünyanın geri kalanının daha da gerisinde kalmaya itiyor." denildi.

Kıtanın, şu anda dünya çapında uygulanan aşıların sadece yüzde 1'ini oluşturduğuna dikkat çekildi.

"HEPİMİZ ENDİŞELENMELİYİZ"

UNICEF'in Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) Koordinatörü Gian Gandhi, aşı olmayan yerlerde, koronavirüsün yeni varyantlarının ortaya çıkma ihtimalinin olduğu konusunda uyardı.

Yüksek gelirli ülkeleri aşı bekleyen ülkelere bağış yapmaya çağıran Gandhi, "Dünyanın herhangi bir yerindeki eksiklik konusunda hepimiz endişelenmeliyiz." dedi.

HAİTİ, VANUATU...

11 milyon nüfuslu Haiti de henüz aşı sağlayamayan ülkeler arasında bulunuyor.

Haiti'nin 756 bin doz AstraZeneca aşısını COVAX yoluyla alması planlanıyordu, ancak hükümet yetkilileri aşıları korumak için gerekli altyapıya sahip olmadıklarını kaydetti.

Öte yandan, Pasifik'teki bazı küçük ada ülkeleri henüz herhangi bir aşı almış değil. 300 bin nüfuslu Vanuatu, AstraZeneca aşısının ilk dozlarını bu ayın sonunda elde etmeyi bekliyor.

COVAX PROGRAMI

DSÖ, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu tarafından Nisan 2020'de COVAX girişimi hayata geçirildi.

COVAX, koronavirüs aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedefiyle kuruldu.