İngiliz kanalı BBC'nin muhabiri John Fischer, kendisine röportaj veren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a, uluslararası hukuka göre Karabağ'da 25 yıldır işgalci olduklarını söyledi.

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasında çıkan Dağlık Karabağ çatışmaları sürüyor.

Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği Karabağ sorununu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan aldığı röportaj ile kamuoyuna aktaran İngiliz kanalı BBC'de, Paşinyan zor anlar yaşadı.

BBC muhabiri John Fischer, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı röportajda Paşinyan'ı, "Dağlık Karabağ Ermenistan'a aittir." ifadelerini kullandığına pişman etti.

BBC'DEN PAŞİNYAN'A 'İŞGALCİ ERMENİSTAN' ÇIKIŞI

BBC muhabiri Fischer, Ermenistan'ın uluslararası hukuka göre işgalci olduğunu belirten "Uluslararası hukuka göre Ermenistan, 25 yıldan fazladır Karabağ ve çevresini yasa dışı bir şekilde işgal ediyor." ifadelerini kullandı.

Paşinyan, BBC Hard Talk programında yüzüne vurulan gerçekler karşısında köşeye sıkışarak yalan ifadelere başvurdu.

BBC, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a 'işgalci' dedi VİDEO

"HUKUKA İYİ BAKIN"

"Böyle bir uluslararası hukuk yok." diyen Paşinyan, "Hukuka iyi bakın" cevabı ile karşılaştı.

KAÇAMAK CEVAPLAR

Fischer ayrıca Paşinyan'a "Dağlık Karabağ çevresindeki bölgeleri çatışmayı sona erdirmek için geri vermeye hazır mısınız?" sorusunu yöneltti.

Kendisine yöneltilen soruya yine kaçamak cevap veren Paşinyan, "Azerbaycan, Dağlık Karabağ halkının kendi kaderini tayin hakkını tanımayı reddetti." diyerek konuyu değiştirmeye çalıştı.

KENDİ HALKI UTANDI

Kendi ülkesinde de oldukça yoğun eleştirilere tutulan Paşinyan, muhabirden gelen zor soruları cevaplamadı.