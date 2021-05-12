BBC sunucusundan İsrailli büyükelçiye: Neden çocukları öldürüyorsunuz

İsrail güçlerinin saldırılarında yaşamını yitiren çocukları göz ardı eden Büyükelçi Hotovely, "Çocuklara ateş açmıyoruz" sözlerini sarfetti.

İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, BBC'de katıldığı canlı yayında zor anlar yaşadı.

Hotovely, sorular karşısında Filistinlilere yönelik kanlı saldırıları savunmaya çalıştı.

İSRAİLLİ BÜYÜKELÇİYE ZOR SORU

BBC sunucusu, "Ateş açtığınızda çocukların öldüğünü neden kabul etmiyorsunuz? Neden camilere ateş açıyorsunuz?" diye sordu.

İsrailli büyükelçi, dünyanın gözü önünde yaşanan kanlı saldırıları, "Çocuklara ateş açmıyoruz. Çocuklarımızı, öldürmeye çalışan radikal bir terör örgütünü hedef alıyoruz." şeklinde aktarmaya çalıştı.

BBC sunucusu, İsrailli büyükelçiye sordu: Neden çocukları öldürüyorsunuz ViDEO

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İÇİN "HEDEF" DEDİ

Büyükelçi Hotovely, Filistinli çocukları "hedef" olarak kabul ettiklerinin itirafını yaptı.

Bunun üzerine BBC sunucusu, "Camilere ateş açtınız. İbadet eden insanlara; toma, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale ettiniz. Bunun bir saldırı olduğunu kabul etmeniz lazım." karşılığını verdi.

HAYATINI KAYBEDENLERDEN 14'Ü ÇOCUK

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı sayısının arttığını bildirdi.

İsrail saldırılarında 14'ü çocuk, 5'i kadın olmak üzere 56 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yaralı sayısının ise 335'e çıktığı kaydedildi.