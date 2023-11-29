BBC'den Cumhurbaşkanı Erdoğan analizi: Etki alanı kıtalar boyunca yayılıyor İngiltere merkezli BBC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi dış politikada getirdiği konuma değindiği haberinde Osmanlı vurgusu da yaparak, "Erdoğan başkanlık gücünü artırdı ve İslam dünyasında artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin Afrika'da geldiği etkin konum dünya basınında da dikkat çekiyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, son yıllarda Türkiye'nin attığı adımlarla Afrika'daki ülkelerle yakınlaşmasını gündemine taşıyarak dikkat çeken bir analiz haber yayınladı.

"Osmanlı mirası Türkiye'yi küresel güç yapmak istiyor"

"Yüzyıl önce güçlü Osmanlı devleti sona erdi. Güney Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı yöneten 600 yıllık Osmanlı Devleti'nden yeni bir ulus doğdu. Türkiye" sözleriyle başlayan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın amacının Osmanlı mirası olan Türkiye'yi yeniden küresel güç yapmak olduğu belirtildi.

BBC muhabiri Esther Kahumbi tarafından sunulan haberde, Türkiye'nin coğrafi konumuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etksine dikkat çekildi.

"Erdoğan'ın etki alanı kıtalar boyunca yayılıyor"

BBC haberinde, "Bazıları Osmanlı mirasının, amacı ülkesini yeniden küresel bir güç yapmak isteyen Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlarını etkilediğini söylüyor. Ülkesinin benzersiz konumuyla Erdoğan'ın etki alanı kıtalar boyunca yayılıyor." ifadelerine yer verdi.

"Erdoğan'ın İslam dünyasında artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'daki amaçlarının analiz edildiği haberde Türkiye'nin 2005 yılını Afrika yılı ilan ettiği ve bunun bir dönüm noktası olduğunun altı çizildi.

BBC muhabiri Kahumbi şu ifadeleri kullandı:

"O dönem Türkiye'nin Afrika'da 12 elçiliği vardı. Ancak hiç havayolu bağlantısı yoktu. Bugün kıta üzerinde hizmet veren Türk Havayolları'nın 59 rotası ile birlikte ve 44 elçilikleri var. Yaklaşık 20 yıldan bu yana Türkiye'nin başkenti Ankara, hızlı bir şekilde kıtadaki ticaret, insani yardım, eğitim ve diplomasi bağlantılarını genişletti. Erdoğan başkanlık gücünü arttırdı ve İslam dünyasında artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor."

"Türkiye, Afrika ülkelerine çekici bir yumuşak güç alternatifi sunuyor"

2011 yılında, Afrika'daki Müslüman liderlerin Türkiye'yi İslami eğitim konusunda kıtada daha büyük bir rol almaya davet ettiği hatırlatılan haberde şu cümlelere yer verildi:

"Türkiye, Afrika ülkelerine küresel süper güçler Rusya ya da Çin'den farklı olarak çekici bir yumuşak güç alternatifi sunuyor. Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki coğrafi pozisyonu bu etkiye katkıda bulunuyor. Türkiye; Mali, Çad, Sudan, Gine, Burkina Faso, Nijer ve Gabon'da bir dizi darbeden sonra, Sahel bölgesindeki ülkelerde varlığını arttırdı. Bazıları, Türkiye'nin kendisini sömürgeci geçmişi olmayan bir ülke olarak konumlandırarak bölgede artan Fransız karşıtı duyarlılıktan faydalandığını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi 'Afro-Avrasyalı' bir ülke olarak bile tanımlıyor."

"Afrika ülkeleri, Türk yapımı insansız hava araçlarını satın alıyor"

Haberin son bölümünde Türkiye-Somali ilişkileri ele alınırken, 2011'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 20 yıldır Mogadişu'yu ziyaret eden Afrikalı olmayan ilk lider olduğu belirtildi.

BBC, "O zamandan beri Ankara en geniş denizaşırı askeri üssünü orada açtı. Başkentin dışında Türk askerleri El Şebap militanlarıyla savaşması için hükümet birliklerine eğitim veriyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde Türkiye'nin yurt dışında askeri varlığının arttığına dikkat çeken BBC muhabiri şunları söyledi: