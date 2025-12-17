Bebekleri havaya fırlatma ritüeli: Nedenine bakın...

Kenya’nın en büyük gecekondu bölgelerinden biri olan Kibera, yoksulluk ve zor yaşam koşullarının yanı sıra köklü gelenekleriyle de dikkat çekiyor.

Bu bölgede faaliyet gösteren Africa Roho Msalaba Kilisesi’ne mensup aileler, yeni doğan bebekler için alışılmışın dışında bir tanıtma ritüeli gerçekleştiriyor.

Kilise inancına göre bebekler, doğumdan sonraki ilk iki ay boyunca evden dışarı çıkarılmıyor. Bu süre zarfında bebeğin yabancılar tarafından görülmesinin, onu kötü ruhlara ve nazara karşı savunmasız bırakacağına inanılıyor. Bu nedenle bebekler, yalnızca anne ve yakın aile bireyleriyle birlikte, kapalı bir yaşam alanında tutuluyor.

İki aylık sürenin dolmasının ardından ise topluluk için önemli bir dönüm noktası olan “bebekleri havaya atma” ritüeli gerçekleştiriliyor.

Kilise üyeleri bir araya geliyor, dualar ediliyor ve bebekler sembolik olarak havaya kaldırılıp tutuluyor. Bu hareket, bebeğin artık topluluğun bir parçası olduğunu ve Tanrı’nın korumasına emanet edildiğini simgeliyor.

Ritüelin ardından bebek, ailesi ve kilise cemaatiyle birlikte sokaklarda dolaştırılıyor. Böylece bebek ilk kez toplumun geneline tanıtılıyor ve herkes tarafından görülmesine izin veriliyor.

Kilise üyeleri bu geleneğin, bebeğe sağlık, uzun ömür ve kötü ruhlardan arınmış bir yaşam getireceğine inanıyor.

Dışarıdan bakıldığında tehlikeli veya sıra dışı gibi görülebilen bu ritüel, Kibera’daki Africa Roho Msalaba Kilisesi mensupları için nesiller boyunca aktarılan kutsal bir gelenek olarak kabul ediliyor.

Topluluk üyeleri, bu uygulamanın inançlarının ve kültürel kimliklerinin önemli bir parçası olduğunu vurguluyor.