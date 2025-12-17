ABD'de gizli tarikat üyeleri iki cinayetle suçlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni çağ dini yapılanmalarının yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olay, Manson Ailesi'ni akıllara getirdi.

Kaliforniya'da gizli bir dini topluluğun üyeleri, yıllar öncesinde işlenmiş cinayetlerle suçlanıyor.

BİRİ ÇOCUK İKİ CİNAYET

'O'nun Yolu, Ruh Önderliğindeki Meclisler' ("His Way, Spirit Led Assemblies") adlı tarikatın 'peygamberiçe'si Shelley "Kat" Martin'e, 2023 yılında yakılmış kamyoneti çölde bulunan 40 yaşındaki Emilio Ghanem ile 2010 yılında ölen 4 yaşındaki Timothy "Timo" Thomas'ın cinayetleri ile suçlamada bulunuldu.

Martin'in kocası 58 yaşındaki Darryl Martin ise yalnızca Timothy'nin cinayetiyle suçlanıyor.

"YÜKSEK KONTROLLÜ DİNİ GRUBUN CİNAYETLERİ ADALET YOLUNDA"

O'nun Yolu tarikatını "yüksek kontrollü bir dini grup" şeklinde tanımlayan San Bernardino İlçe Savcısı Jason Anderson, "Burada oldukça dolambaçlı yollarda adalete ilerlemeye başlamış iki ayrı dava söz konusu." dedi.

ÖLEN ÇOCUK, TARİKATÇI ÇİFTİN GÖZETİMİNDEYDİ

NBC'nin haberine göre, 4 yaşındaki Timo, öldüğü sırada ebeveynleri tarafından Martin çiftine emanet edilmişti.

Colton Polis Şefi Anthony Vega, "Shelley ve Darryl Martin, Timo'nun tedavi görmesine aktif olarak engel oldular... Eğer apandisitli çocuğun tıbbi yardım almasına izin verilseydi ölümü engellenebilirdi." yorumunda bulundu.

Çocuğun ölümünde suçlanan bir diğer kişi, Timo'nun babası Andre Thomas, tarikatın eski bir üyesiydi.

GHANEM'İN BEDENİ ASLA BULUNAMADI

Diğer kurban Emilio Ghanem ise Tennessee'ye taşınmadan önce 20 yıla yakın süredir O'nun Yolu tarikatının bir üyesiydi.

2023 senesinde tekrar Kaliforniya'yı ziyaret eden Ghanem, en son bir kahve dükkanında görülmüş, kiralık aracı Mojave Çölü'nde yakılmış halde bulunmuş, bedenine rastlanmamıştı.

Redlands Polis Şefi Rachel Tolber, "O'nun Yolu, Ruh Önderliğindeki Meclisler'in üyeleri ve Martin çiftinin gizemli ve manipülatif eylemleri, departmanımızın yürüttüğü soruşturmaya zorluk çıkardı." dedi.

ESKİ ÜYELER İTİRAFTA BULUNUYOR

Colton Polis Memuru Shawn McFarland, yıllar önce konuşmaktan çekinen O'nun Yolu üyelerinin, Timothy'nin ölümüyle ilgili bilgiler paylaşmaya başladığını aktardı.