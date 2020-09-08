Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: İktidarda biraz fazla kalmış olabilirim

Tartışmalı seçim sonucuna değinen Aleksandr Lukaşenko, itiraf gibi bir açıklamada bulundu.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko'nun yeniden seçilmesi, tartışmaları beraberinde getirdi.

Muhalifler, seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla sokaklara çıkarak gösteriler düzenledi. Avrupa Birliği de muhaliflere destek verdi.

Lukaşenko, yaşananlarla ilgili Rus basınına yaptığı açıklamada, başkanlık koltuğunda "biraz fazla kaldığını" itiraf etti.

"KOLTUKTA BİRAZ FAZLA OTURDUM"

Belarus lideri, "Evet, belki (başkanlık koltuğunda) biraz fazla oturdum, belki sadece televizyonda değil, ütülerde ve su ısıtıcısında da gösteriliyorum." dedi.

"BELARUSLULARI SADECE BEN KORUYABİLİRİM"

Protestolara rağmen görevinden ayrılmayacağını belirten, bunu yapması halinde destekçilerinin saldırıya uğrayacağını savunan Lukaşenko, "Doğrusu şu anda Belarusluları koruyabilecek tek kişi benim." ifadesini kullandı.

9 AĞUSTOS'TA NE OLDU

Aleksandr Lukaşenko, 1994'ten bu yana Belarus Cumhurbaşkanı olarak görevini sürdürüyor.

9 Ağustos'ta yapılan seçimlerde oyların yüzde 80.1'ini alan Lukaşenko, bir kez daha cumhurbaşkanı seçildi. Svetlana Tikhanovskaya ise yüzde 10.12'lik oy oranıyla ikinci oldu.

Sonuçların açıklanmasının hemen ardından, Belarus genelinde kitlesel protestolar patlak verdi. Gösterilerin ilk günlerinde kolluk kuvvetleriyle çatışmalar yaşandı.

Belarus muhalefeti, halkı protestolara devam etmeye çağırırken, yetkililer, izinsiz gösterilerin durdurulmasını talep etti.

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