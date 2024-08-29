Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ordunun ülke dışında savaşmayacağını söyledi Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkelerine yalnızca saldırı olması halinde savaşacaklarını belirterek, ordunun ülke dışına çıkmayacağını belirtti.

AA

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor...

Binlerce kişinin öldüğü savaşta tahribat sürüyor.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus haber ajansı Belta’ya açıklamada bulundu.

"ORDU ÜLKE DIŞINDA SAVAŞMAYACAK"

Belarus ordusunu savaşmak için sınır ötesine göndermeyeceklerini kaydeden Lukaşenko, “Ülkemiz dışına çıkma emri olmadı ve olmayacak. Yalnızca kötü niyetle bize gelirlerse savaşacağız. Bu kadar” diye konuştu.

UKRAYNA UYARIDA BULUNMUŞTU

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Belarus'un tatbikat adı altında sınırda asker ve teçhizat topladığını belirterek, sınır ihlali durumunda tüm askeri birliklerinin ve tesislerinin orduları tarafından hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan Belarus Savunma Bakanlığı, 26 Ağustos'ta tatbikat nedeniyle Rusya'ya roket ve topçu birliklerinin gönderildiğini bildirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)